Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

La empresa Tenfield comunicó este lunes a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) que igualará solamente en dos de las cuatro licitaciones en las que tenía la posibilidad de participar en esta última instancia, y se quedó con el streaming y la producción audiovisual , en la comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo para el período enero 2026 a diciembre 2029.

Tenfield descartó igualar los derechos para el mercado internacional , que los manejará Team Click (Team Sport Media y Antel), y el mercado de apuestas que se lo quedó Mediapro.

La empresa que dirige el empresario Francisco Casal se quedó con cuatro de las ocho licitaciones que sacó al mercado la AUF.

Ya había quedado definido el 5 de diciembre , cuando la AUF anunció las mejores propuestas para cada una de las ocho licitaciones, que la empresa ya no tendrá los derechos para el cable y la TV abierta que pasan a manos del consorcio Torneos-Directv.

Este lunes fue un día histórico para el fútbol uruguayo porque se trató de la última vez que Tenfield pudo activar la cláusula de igualación, que tiene desde el primer contrato que firmó con la AUF en 1998, y que le permitió la posibilidad de ofertar lo mismo que las mejores propuestas en cuatro lotes pese a realizar ofrecimientos menores.

En 2029, ya no habrá cláusulas de igualación en los contratos que la AUF firma por derechos de TV para ninguna empresa.

La AUF se aseguró una recaudación bruta de US$ 270 millones en los próximos cuatro años y Tenfield ya no tendrá la exclusividad de los derechos de TV como ocurrió entre el período 1999-2025.

La otra novedad es que el fútbol uruguayo ya no será casteable desde los dispositivos en los que el fútbol se puede ver por streaming, esto quiere decir que desde el teléfono ya no se podrá pasar el partido a la pantalla del televisor.

Así quedó la licitación final, con nueve empresas manejando los derechos del fútbol uruguayo, siete de ellas consorciadas y dos actuando en forma individual:

LOTE EMPRESA MONTO Cable+TV abierta Torneos-Directv US$ 31.800.000 Streaming Tenfield US$ 17.500.000 Mercado internacional Team Click-Antel US$ 3.100.000 Publicidad y merchandising Tenfield US$ 8.000.000 Mercado de apuestas Mediapro US$ 3.000.000 Otras competencias (amateur) Telecom/GMC/Conosur US$ 2.200.000 Producción audivisual Tenfield US$ 4.944.000 Producción comercial Tenfield US$ 1.200.000

La AUF comunicará este martes el final de la licitación con todos estos detalles y cerrará un proceso que inició en setiembre con un llamado abierto internacional, con la comercialización de los productos del fútbol en tres bloques (ocho licitaciones) en el que 13 empresas presentaron 17 ofertas y que le permite a la AUF multiplicar por tres los ingresos que sus derechos de TV.

Los nuevos contratos se firmarán en los próximos días y comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2029.

En este escenario, los torneos de verano y el Torneo Apertura, que comienza el segundo fin de semana de febrero, tendrán nuevos actores.