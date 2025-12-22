Mathías Olivera logró este lunes su tercer título con Napoli y festejó con todo; mirá el video

Napoli, con el uruguayo Mathías Olivera como suplente, conquistó la Supercoppa de Italia por tercera vez en su historia, tras las ganadas en 1990 y 2014, al vencer este lunes en la final a Bologna por 2-0 con un doblete del extremo David Neres, en un partido celebrado en Riad, Arabia Saudita.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El campeón italiano, que venía de sufrir dos derrotas antes de este torneo —ante Benfica en Lisboa por la Liga de Campeones y luego ante el Udinese en la Serie A—, se recuperó en suelo árabe.

En semifinales de la Supercoppa, Napoli había vencido al defensor del título, Milan, también por 2-0.

Este lunes, Napoli dominó por completo la primera parte, creando varias ocasiones claras de gol a través de Elmas, el escocés McTominay y Spinazzola (minuto 37), antes de que Neres abriera el marcador en el minuto 39 con un potente disparo desde unos 25 metros.

FÚTBOL Mirá la asistencia de Darwin Núñez para la victoria de visita de Al-Hilal y la punta de la Champions League de Asia

FÚTBOL El rubro en el que Agustín Canobbio es el mejor jugador del mundo según el CIES

El extremo brasileño, ex Ajax de Ámsterdam, amplió la cuenta y liquidó la final con su segundo gol al minutos 57.

Un nuevo festejo de Mathías Olivera

El uruguayo Mathías Olivera esta vez se quedó todo el partido en el banco de suplentes.

No obstante, obviamente que, junto a sus compañeros, fue uno de los que recibió la medalla y besó la copa.

Se trata del tercer título que obtuvo el uruguayo con Napoli, luego de los dos de la Serie A de 2023 y 2025.