Mathías Olivera logró este lunes su tercer título con Napoli y festejó con todo; mirá el video

El zaguero uruguayo conquistó la Supercoppa Italiana en la final contra Bologna que se disputó en Arabia Saudita

22 de diciembre 2025 - 19:01hs

Napoli, con el uruguayo Mathías Olivera como suplente, conquistó la Supercoppa de Italia por tercera vez en su historia, tras las ganadas en 1990 y 2014, al vencer este lunes en la final a Bologna por 2-0 con un doblete del extremo David Neres, en un partido celebrado en Riad, Arabia Saudita.

El campeón italiano, que venía de sufrir dos derrotas antes de este torneo —ante Benfica en Lisboa por la Liga de Campeones y luego ante el Udinese en la Serie A—, se recuperó en suelo árabe.

En semifinales de la Supercoppa, Napoli había vencido al defensor del título, Milan, también por 2-0.

Este lunes, Napoli dominó por completo la primera parte, creando varias ocasiones claras de gol a través de Elmas, el escocés McTominay y Spinazzola (minuto 37), antes de que Neres abriera el marcador en el minuto 39 con un potente disparo desde unos 25 metros.

El extremo brasileño, ex Ajax de Ámsterdam, amplió la cuenta y liquidó la final con su segundo gol al minutos 57.

Un nuevo festejo de Mathías Olivera

El uruguayo Mathías Olivera esta vez se quedó todo el partido en el banco de suplentes.

No obstante, obviamente que, junto a sus compañeros, fue uno de los que recibió la medalla y besó la copa.

Se trata del tercer título que obtuvo el uruguayo con Napoli, luego de los dos de la Serie A de 2023 y 2025.

