Importante baja para la selección uruguaya de básquetbol en las Eliminatorias: Luciano Parodi lesionado en la espalda

El entrenador de la selección uruguaya de básquetbol, Gerardo Jauri, tendrá una importante baja para afrontar la segunda ventana para las Eliminatorias del Mundial de Catar 2027. Se trata del base Luciano Parodi, quien padece una lesión en la espalda.

"Desde hace semanas Luciano Presenta un cuadro de lumbalgia mecánica de moderada intensidad , que le permitía continuar con su actividad deportiva de manera habitual. Dicho dolor ha ido aumentando progresivamente en los últimos días, requiriendo reposo deportivo absoluto , sin poder estar presente en el último partido de su club, el día 19 de febrero. El día de hoy el jugador es evaluado por el Cuerpo Médico de la FUBB, decidiéndose la no participación de Luciano en la Segunda Ventana de las Eliminatorias", informó la Federación Uruguaya de Basketball en un comunicado emitido por el doctor Diego Larroque, Jefe médico de la Federación, y Marcelo Bessio, el coordinador de selecciones nacionales.

Según la lista de jugadores convocados , a Jauri le quedan como opciones para cubrir los puestos de base con Bruno Fitipaldo, Lucas Capalbo, Facundo Terra, Joaquín Rodríguez y Santiago Véscovi.

LIGA URUGUAYA Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

LUB Welcome sorprendió a Biguá y lo sacó de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol: conocé los cuatro partidos que se juegan este jueves

Comoinvitados estarán Matías Espinosa y Matías Benítez.

El viernes 27 de febrero, Uruguay visitará a Argentina en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires mientras que el lunes 2 de marzo lo hará con Cuba que fijó su localía en el Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá.

Esta lesión también complica la presencia de Parodi en Nacional que el miércoles 4 de marzo, viaja a Medellín para jugar la ida de cuartos de final de la Basketball Champions League Americas ante Paisas Basketball Club, actual campeón de Colombia.

El partido se jugará el viernes 6 a la hora 21.40 en el Coliseo Ivan de Bedout de Medellín.

La revancha será el sábado 14 de marzo en el Estadio 8 de Junio de Paysandú y en caso de que la serie quede igualada se definirá también en Paysandú.