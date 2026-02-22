Dólar
El Observador / Fútbol / Peñarol

Peñarol vs Deportivo Maldonado EN VIVO por el Torneo Apertura: se confirmó la formación del aurinegro con Aguerre, Herrera y Laxalt titulares

Tras perder con Central Español, Peñarol recibe a Deportivo Maldonado en la antesala de su visita a Nacional en el próximo domingo

22 de febrero 2026 - 18:23hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: Inés Guimaraens

EN VIVO

Peñarol se enfrenta con Deportivo Maldonado a partir de la hora 20.30 en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. El aurinegro viene de perder ante Central Español por lo que necesita una victoria impostergable. Además, necesita mejorar porque la semana próxima deberá visitar a Nacional en el Gran Parque Central.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Embed

Live Blog Post

Así jugará Deportivo Maldonado ante Peñarol

Diego Segovia, Juan Martín Ginzo, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos; Maximiliano González, Santiago Cartagena; Matías Espíndola, Maximiliano Noble, Christian Tabó; Renato César.

En el banco de suplentes quedaron Adriano Freitas, Hernán Petryk, Franco Marino, Joaquín Fernández, Sebastián Tormo, Sebastián González, Adrián Vila, Guillermo López, Emiliano Mozzone y Bruno Mendes.

El entrenador es el argentino Gabriel Di Noia.

HBy3ejfXMAANK2D
Live Blog Post

Así jugará Peñarol ante Deportivo Maldonado

Peñarol formará con Washington Aguerre, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Diego Laxalt; Eric Remedi, Jesús Trindade; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Gastón Togni; Matías Arezo.

En el banco de suplentes estarán Sebastián Britos, Matías González, Andrés Madruga, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Stiven Mulhethaler, Leandro Umpiérrez, Facundo Batista, Luciano González y Brandon Álvarez.

Live Blog Post

Nuevo llamado al orden de Peñarol a sus hinchas

HByqJypXIAAc54F

Live Blog Post

Peñarol jugará con su nueva camiseta amarilla

Entre semana, Peñarol presentó una camiseta amarilla que homenajea al equipo que en 1983 ganó en Italia un Mundial de Clubes amistoso. Hoy se estrena contra Deportivo Maldonado.

HByuGX3WoAA9ceu
Live Blog Post

Peñarol cerró este domingo la contratación de Roberto Fernández

Así presentó Peñarol al volante Roberto "Indio" Fernández.

Live Blog Post

Tres regresos en la convocatoria de Peñarol

Washington Aguerre, suspendido en los tres primeros partidos oficiales de Peñarol en el año (Supercopa Uruguaya y dos primeras fechas del Torneo Apertura), está por primera vez a la orden de Diego Aguirre en esta temporada. Vuelven, con respecto al partido ante Central Español, Nahuel Herrera y Diego Laxalt.

HBxaDJ2XcAAsC-k
Live Blog Post

Por dónde ver Peñarol vs Deportivo Maldonado

Mirá en esta nota por dónde ver el partido de esta noche.

Live Blog Post

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Embed

