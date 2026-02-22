Peñarol se enfrenta con Deportivo Maldonado a partir de la hora 20.30 en partido correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. El aurinegro viene de perder ante Central Español por lo que necesita una victoria impostergable. Además, necesita mejorar porque la semana próxima deberá visitar a Nacional en el Gran Parque Central.
Peñarol vs Deportivo Maldonado EN VIVO por el Torneo Apertura: se confirmó la formación del aurinegro con Aguerre, Herrera y Laxalt titulares
Tras perder con Central Español, Peñarol recibe a Deportivo Maldonado en la antesala de su visita a Nacional en el próximo domingo