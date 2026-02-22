Dólar
ASCENSO ARGENTINO

El imponente golazo de un exjuvenil de Peñarol que dejó a todos de boca abierta en un agónico empate de Ferro Carril Oeste

La hinchada de Ferro lo ovacionó al grito de "uruguayo, uruguayo" luego de empatar el partido al minuto 95

22 de febrero 2026 - 17:27hs

El exjugador de las formativas de Peñarol, Franco García, se destapó el sábado con un impresionante golazo con el que su equipo, Ferro Carril Oeste, rescató un agónico empate contra San Miguel, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional de Argentina.

Iban 95 minutos cuando García entró al área y calzó de volea, de pierna zurda, un centro de Misael Tarón para decretar el empate.

La hinchada de Ferro lo ovacionó al grito de "uruguayo, uruguayo".

García tiene 27 años e hizo las formativas en Peñarol.

Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol
PEÑAROL

El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

La foto de IA que subió Peñarol entre Walter Olivera y el nuevo refuerzo, Roberto Fernández: de Indio a Indio
PEÑAROL

De Indio a Indio: con una imagen de IA con Walter Olivera, Peñarol le dio la bienvenida a Roberto Fernández, nuevo refuerzo para Diego Aguirre

En 2018 salió cedido a préstamo a Albion. Defendió al Pionero en 2019 y también en 2020 donde mantuvieron su categoría, en Segunda División Profesional, en repechaje ante el segundo de la Divisional C, Colón.

En 2021 pasó a Cerro Largo con el que jugó la Copa Sudamericana, justamente en una primera rueda ante Peñarol.

En 2023 reapareció para jugar en Deportivo Morón, en Argentina, y en Ferro está desde 2024.

"Poneme hijo de puta, poneme", le gritó en el festejo García al entrenador Sergio Rondina, empujándolo.

Luego declaró ante los medios argentinos: "Salió ese festejo porque nos tenemos confianza, imaginate las cosas que nos decimos en los entrenamientos".

