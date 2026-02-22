El imponente golazo de un exjuvenil de Peñarol que dejó a todos de boca abierta en un agónico empate de Ferro Carril Oeste

El exjugador de las formativas de Peñarol, Franco García, se destapó el sábado con un impresionante golazo con el que su equipo, Ferro Carril Oeste, rescató un agónico empate contra San Miguel, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional de Argentina.
Iban 95 minutos cuando García entró al área y calzó de volea, de pierna zurda, un centro de Misael Tarón para decretar el empate.
La hinchada de Ferro lo ovacionó al grito de "uruguayo, uruguayo".
García tiene 27 años e hizo las formativas en Peñarol.
En 2018 salió cedido a préstamo a Albion. Defendió al Pionero en 2019 y también en 2020 donde mantuvieron su categoría, en Segunda División Profesional, en repechaje ante el segundo de la Divisional C, Colón.
En 2021 pasó a Cerro Largo con el que jugó la Copa Sudamericana, justamente en una primera rueda ante Peñarol.
En 2023 reapareció para jugar en Deportivo Morón, en Argentina, y en Ferro está desde 2024.
"Poneme hijo de puta, poneme", le gritó en el festejo García al entrenador Sergio Rondina, empujándolo.
Luego declaró ante los medios argentinos: "Salió ese festejo porque nos tenemos confianza, imaginate las cosas que nos decimos en los entrenamientos".