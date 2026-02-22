El imponente golazo de un exjuvenil de Peñarol que dejó a todos de boca abierta en un agónico empate de Ferro Carril Oeste

El exjugador de las formativas de Peñarol , Franco García, se destapó el sábado con un impresionante golazo con el que su equipo, Ferro Carril Oeste, rescató un agónico empate contra San Miguel, en partido correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional de Argentina.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Iban 95 minutos cuando García entró al área y calzó de volea, de pierna zurda, un centro de Misael Tarón para decretar el empate.

La hinchada de Ferro lo ovacionó al grito de "uruguayo, uruguayo".

García tiene 27 años e hizo las formativas en Peñarol.

PEÑAROL De Indio a Indio: con una imagen de IA con Walter Olivera, Peñarol le dio la bienvenida a Roberto Fernández, nuevo refuerzo para Diego Aguirre

PEÑAROL El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

En 2018 salió cedido a préstamo a Albion. Defendió al Pionero en 2019 y también en 2020 donde mantuvieron su categoría, en Segunda División Profesional, en repechaje ante el segundo de la Divisional C, Colón.

En 2021 pasó a Cerro Largo con el que jugó la Copa Sudamericana, justamente en una primera rueda ante Peñarol.

En 2023 reapareció para jugar en Deportivo Morón, en Argentina, y en Ferro está desde 2024.

"Poneme hijo de puta, poneme", le gritó en el festejo García al entrenador Sergio Rondina, empujándolo.

Luego declaró ante los medios argentinos: "Salió ese festejo porque nos tenemos confianza, imaginate las cosas que nos decimos en los entrenamientos".