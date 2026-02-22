Dólar
El Indio Fernández, concuñado y amigo de Leonardo Fernández, jugará en Peñarol; mirá cuánto le paga el club a Godoy Cruz por parte de su ficha

El volante que era pretendido por el técnico aurinegro Diego Aguirre, ya tiene todo encaminado para jugar en la institución

22 de febrero 2026 - 14:48hs
Roberto Indio Fernández jugará en Peñarol

Roberto "Indio" Fernández jugará en Peñarol

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este domingo sobre la hora 20.30 ante Deportivo Maldonado, que terminó la fecha anterior como uno de los tres líderes del Torneo Apertura. El partido corresponde a la fecha 3 del mismo y se disputará en el Estadio Campeón del Siglo. En tanto, los carboneros ya tienen cerrada la llegada de un nuevo refuerzo que es Roberto "Indio" Fernández.

El volante cumple el lunes 2 de marzo 28 años y tras su pasado en Fénix, fue campeón del Sudamericano sub 20 en Ecuador en 2017 con la selección uruguaya, quería venir a jugar a Peñarol y hacía fuerza por volver al fútbol de este país.

Los aurinegros habían hecho una oferta por el 50% de la ficha del futbolista, pero la misma fue rechazada por el club mendocino.

Según informó este domingo una fuente de Peñarol a Referí, la oferta se mejoró y también el porcentaje de su pase.

Los carboneros ofrecieron US% 1.500.000 por el 60% de la ficha del Indio Fernández y eso fue aceptado, por lo que ahora solo resta la firma del futbolista.

El Indio es concuñado de Leonardo Fernández, uno de los referentes de este Peñarol, con quien además jugó en Fénix y tiene una gran amistad.

En las próximas horas el futbolista viajará a Montevideo para realizarse la prueba médica y firmar contrato, lo que le dará una gran alegría al técnico Diego Aguirre quien lo quería desde un principio.

Peñarol Deportivo Maldonado Diego Aguirre Fénix Torneo Apertura Leonardo Fernández

