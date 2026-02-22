Mirá cuándo se firman los contratos de televisación de la AUF con Antel, DirecTV y Tenfield
El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, dialogó con Referí sobre este tema que aún falta resolver
22 de febrero 2026 - 14:20hs
Ignacio Alonso
Joaquín Ormando
El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, fue uno de los tantos invitados que estuvo presente este domingo en el LATU en donde se exhibió la Copa del Mundo de la FIFA que está realizando un tour mundial desde enero a el próximo mes de marzo.
En ese contexto, Referí lo consultó acerca de cómo viene la firma de los contratos con las distintas empresas por la televisación del fútbol uruguayo.
"Entre martes y miércoles seguramente firmemos con Antel por lo que es la transmisión al exterior del país", comenzó diciendo Alonso.
Y agregó: "También para esos días esperamos cerrar el contrato con Torneos/DirecTV por el cable".
Respecto al streaming, con el que deben llegar a un acuerdo con la empresa Tenfield, fue más caudo.
"Seguramente el viernes, cerca del fin de semana, podamos reunirnos otra vez y ver si llegamos a un acuerdo. Es lo que está un poco más complicado", dijo Alonso a Referí.
Asimismo, y por más que el domingo que viene se jugará el clásico del Torneo Apertura entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central y solo con público tricolor, indicó que "la gente, al igual que este fin de semana, no se va a perder nada, y va a poder ver toda la fecha. Eso está asegurado".
Luego de la misma, Alonso dijo: "Como se dieron condiciones que pedíamos que se trasmitiera en este periodo provisorio, se habilitó en esas condiciones, que luego la empresa lo va a trasladar". Los primeros 25 minutos del encuentro que dio comienzo a la fecha entre Cerro y Liverpool, no se emitieron por AntelTV, ya que el mismo comenzó poco después de esta reunión, pero posteriormente, todo se arregló.