Los goles del triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado: Matías Arezo y Leonardo Fernández se lucieron y el delantero dijo que la pelota parece "de playa"

Peñarol logró este domingo una valiosa victoria ante un Deportivo Maldonado que lo superó claramente en el primer tiempo. Los aurinegros lograron destrabar el partido con golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández.

Deportivo Maldonado se puso arriba en el marcador con una buena jugada de Matías Espíndola donde Juan Manuel Ramos anticipó a Eric Remedi y la pelota venció el esfuerzo del golero Washington Aguerre impulsada por Remedi contra su propio arco.

Si bien Ramos festejó el gol como propio, Javier Feres se lo dio a Remedi.

El empate fue obra de Matías Arezo quien sacó un misil de larga distancia que venció a Diego Segovia.

¡DEPORTIVO MALDONADO PEGÓ PRIMERO EN EL CAMPEÓN DEL SIGLO! Eric Remedi, en contra, puso el 1-0 ante Peñarol. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/SCpqDuRztr

TORNEO APERTURA Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

ASCENSO ARGENTINO El imponente golazo de un exjuvenil de Peñarol que dejó a todos de boca abierta en un agónico empate de Ferro Carril Oeste

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2025747320755605839&partner=&hide_thread=false ¡LO EMPATÓ PEÑAROL CON UN GOLAZO DE AREZO!



El delantero anotó el 1-1 ante Deportivo Español.#LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/ZDJkZchp9R — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) February 23, 2026

"Es una victoria importante, el equipo no arrancó bien pero sabíamos que previo a los clásicos es importante ganar más allá de que tenemos mucho para corregir. Sabemos que es algo que no nos puede seguir pasando, de seguir regalando tiempos. Era importante poder ganar", dijo Arezo tras el partido a DSports.

Sobre su golazo manifestó: "Cuando recibí vi que la defensa de ellos empezó a retroceder. Ventaja de tener una pelota que parece de playa y que se mueve para todos lados".

En la recta final del partido, apareció Leonardo Fernández en toda su dimensión para sacarse una marca de arriba, de Hernán Menosse, y clavar un zurdazo venenoso al segundo palo de Diego Segovia.