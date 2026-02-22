Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Los goles del triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado: Matías Arezo y Leonardo Fernández se lucieron y el delantero dijo que la pelota parece "de playa"

Mirá los goles del triunfo de Peñarol ante Deportivo Maldonado y la particular declaración de Matías Arezo sobre la pelota con la que se juega en el fútbol uruguayo

22 de febrero 2026 - 23:06hs
Matías Arezo&nbsp;

Matías Arezo 

Peñarol logró este domingo una valiosa victoria ante un Deportivo Maldonado que lo superó claramente en el primer tiempo. Los aurinegros lograron destrabar el partido con golazos de Matías Arezo y de Leonardo Fernández.

Deportivo Maldonado se puso arriba en el marcador con una buena jugada de Matías Espíndola donde Juan Manuel Ramos anticipó a Eric Remedi y la pelota venció el esfuerzo del golero Washington Aguerre impulsada por Remedi contra su propio arco.

Si bien Ramos festejó el gol como propio, Javier Feres se lo dio a Remedi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2025746675751440579&partner=&hide_thread=false

El empate fue obra de Matías Arezo quien sacó un misil de larga distancia que venció a Diego Segovia.

Franco García 
ASCENSO ARGENTINO

El imponente golazo de un exjuvenil de Peñarol que dejó a todos de boca abierta en un agónico empate de Ferro Carril Oeste

TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2025747320755605839&partner=&hide_thread=false

"Es una victoria importante, el equipo no arrancó bien pero sabíamos que previo a los clásicos es importante ganar más allá de que tenemos mucho para corregir. Sabemos que es algo que no nos puede seguir pasando, de seguir regalando tiempos. Era importante poder ganar", dijo Arezo tras el partido a DSports.

Sobre su golazo manifestó: "Cuando recibí vi que la defensa de ellos empezó a retroceder. Ventaja de tener una pelota que parece de playa y que se mueve para todos lados".

En la recta final del partido, apareció Leonardo Fernández en toda su dimensión para sacarse una marca de arriba, de Hernán Menosse, y clavar un zurdazo venenoso al segundo palo de Diego Segovia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2025747688734470464&partner=&hide_thread=false

