El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

Álvaro "Tata" González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo

Brilla ahí nomás, delante de todos. Siempre bien resguardada por un personal de seguridad muy atento a todo. La Copa del Mundo de la FIFA está en Montevideo por tercera vez en la historia traída por Coca Cola y obviamente, es un llamador para todos los amantes del fútbol. Máxime cuando quedan solo 109 días para el Mundial 2026. Es domingo en la mañana, pero existe gran expectativa y el lugar elegido para exponerla está lleno.

"¡Qué hacés!", saluda Diego Lugano a un amigo que hacía tiempo que no veía. A pocos metros, otro excapitán de la selección uruguaya, Diego Godín, sonríe con todos. Álvaro "Tata" González se funde en un abrazo con medio pueblo. Son los representantes de lujo de una celeste cercana, y tres personajes quienes, con la redonda en el piso, dejaron un enorme recuerdo en los uruguayos.

Juntos también llegaron minutos después y bien temprano Ricardo Vairo, presidente de Nacional, junto a Flavio Perchman, el vicepresidente. Dejaron pasar un rato y se pusieron a hablar con el Tata González.

Pero también hubo varias autoridades nacionales como la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Pablo Fratti y el secretario nacional del deporte, Alejandro Pereda .

Otro invitado que estuvo en primera fila junto a las autoridades uruguayas, fue el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi.

De parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), estuvieron el presidente Ignacio Alonso y más temprano llegó Matías Pérez.

El invitado sorpresa

Como suele suceder en esta clase de eventos, Coca Cola siempre trae a un invitado sorpresa.

En este caso fue el exzaguero argentino Óscar Ruggeri, quien fue campeón del mundo con su país en el Mundial de México 1986.

Fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo, ya que está reservada solo para quienes fueron campeones.

Cuando subió al escenario para hablar, no olvidó aquel partido ante Uruguay en aquella Copa del Mundo y habló de lo que fue recibir entonces el trofeo.

"En junio se cumplen 40 años que la ganamos y todavía me emociona verla y la quiero tocar", empezó diciendo con su tradicional gracejo.

Y entonces bromeó: "Me dio un poquito de miedo sentarme ahora al lado de dos centrales como ellos", y señaló a Lugano y Godín, lo que hizo que todos los presentes estallaran en carcajadas.

También recordó al ya fallecido Omar Borrás, quien fuera el técnico de Uruguay en el Mundial de México 1986.

ruggeri Óscar Ruggeri fue el único que pudo tocar la Copa del Mundo de la FIFA

"Una vez me lo crucé y lo abracé. Le dije: 'Gracias por poner a Ruben Paz solo en parte del segundo tiempo'. Es que Ruben nos dio un paseo bárbaro", dijo.

Ruggeri, previo a levantar nuevamente el trofeo de la Copa del Mundo, ahora, en el LATU, en donde se llevó a cabo este acto, agregó: "Ustedes (los uruguayos) son bravos y en este Mundial que viene este año, capaz que nos cruzamos de nuevo. Ojalá que nosotros (los argentinos) volvamos a ser campeones", y terminó con una sonrisa.

Por otra parte, recordó una anécdota de una charla con el entonces técnico de Argentina, Carlos Bilardo.

"Nosotros éramos pibes de 21 años sin un peso. Él nos sentó y nos dijo: 'Miren que acá no van a ganar plata. Pero salgan campeones del mundo que la gente se los va a agradecer toda la vida'. Y es una gran verdad, porque me sigue pasando hasta el día de hoy", sostuvo.

Fue un domingo de fiesta y luego de este acto, cientos de hinchas uruguayos hicieron cola en el LATU para poder tomarse una fotografía con la Copa del Mundo, algo que no sucede muy a menudo. Los niños y sus padres le dieron un colorido diferente a una jornada para la historia.