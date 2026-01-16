El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA, visitará Uruguay; mirá cuándo y dónde lo podrás ver

Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Los hinchas y fanáticos de la selección uruguaya tendrán la oportunidad de ver el premio más codiciado, la Copa del Mundo, antes de lo que será el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, ya que el mismo visitará Uruguay.

En el tour que organiza Coca Cola, el trofeo estará una vez más en Montevideo, como ya ocurriera en otras oportuniades.

La Copa del Mundo de la FIFA llegará a Montevideo el próximo domingo 22 de febrero.

Allí los hinchas uruguayos tendrán la chance de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande hasta ahora, al abarcar tres países anfitriones -Canadá, México y Estados Unidos- con más equipos, más partidos y más celebraciones que otras ediciones.

Durante su recorrido global, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, visitará 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad única de ver de cerca el trofeo.

Los hinchas de Uruguay podrán disfrutar del tour con experiencias exclusivas e inmersivas para revivir emociones en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU, el domingo 22 de febrero.