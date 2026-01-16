El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Peñarol entrena este viernes solo en horario vespertino desde la hora 17.30 pensando en lo que será el primer partido que jugará por la Serie Río de la Plata ante River Plate argentino este sábado desde la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. El técnico Diego Aguirre ya entrenó con un equipo titular para dicho encuentro.

Los carboneros ya sumaron a Diego Laxalt, quien arriba al club poro un año de contrato, que puede tener una extensión de dos temporadas.

El pasado miércoles, Referí informó que Peñarol le había dado un ultimátum al futbolista para que contestara en pocas horas, y lo hizo este jueves de manera afirmativa.

Diego Aguirre, el entrenador de Peñarol, paró a un equipo en la jornada de este jueves de cara al partido de este sábado contra River Plate argentino.

Obviamente por las características del rival, los 11 no tendrán nada que ver con los juveniles que colocó en el triunfo sobre Central Español por definición por penales 5-3, tras igualar 0-0 en el debut de la Copa de la Liga el pasado lunes.

Según comentó una fuente de Peñarol a Referí, el equipo titular que colocó Diego Aguirre tiene a Washington Aguerre como golero -más allá de que está suspendido por los primeros dos partido oficiales por la Supercopa Uruguaya ante Nacional, y por el debut del Torneo Apertura- y a Abel Hernández como número "9".

Los 11 de Diego Aguirre ante River Plate formaron con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Stiven Muhlethaler y Abel Hernández.

La misma fuente aclaró que Diego Aguirre, en el segundo partido de la Serie Río de la Plata ante Colo Colo de Chile, colocará a Sebastián Britos en el arco, el que será el arquero titular de los mirasoles en, al menos, los dos encuentros oficiales de la temporada, incluyendo el clásico ante Nacional por la final de la Supercopa Uruguaya.