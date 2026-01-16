Dólar
PEÑAROL

El equipo de Peñarol que paró Diego Aguirre para jugar contra River Plate argentino; mirá a quién eligió de golero y de número "9"

Los carboneros ya están enfocados en lo que será el partido contra los dirigidos por Marcelo Gallardo, un rival complicado

16 de enero 2026 - 12:33hs
Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos

Diego Aguirre dirigió el entrenamiento de Peñarol en Los Aromos

FOTO: @OficialCAP

Peñarol entrena este viernes solo en horario vespertino desde la hora 17.30 pensando en lo que será el primer partido que jugará por la Serie Río de la Plata ante River Plate argentino este sábado desde la hora 22.15 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado. El técnico Diego Aguirre ya entrenó con un equipo titular para dicho encuentro.

Los carboneros ya sumaron a Diego Laxalt, quien arriba al club poro un año de contrato, que puede tener una extensión de dos temporadas.

Los 11 de Diego Aguirre

Diego Aguirre, el entrenador de Peñarol, paró a un equipo en la jornada de este jueves de cara al partido de este sábado contra River Plate argentino.

Obviamente por las características del rival, los 11 no tendrán nada que ver con los juveniles que colocó en el triunfo sobre Central Español por definición por penales 5-3, tras igualar 0-0 en el debut de la Copa de la Liga el pasado lunes.

Según comentó una fuente de Peñarol a Referí, el equipo titular que colocó Diego Aguirre tiene a Washington Aguerre como golero -más allá de que está suspendido por los primeros dos partido oficiales por la Supercopa Uruguaya ante Nacional, y por el debut del Torneo Apertura- y a Abel Hernández como número "9".

Los 11 de Diego Aguirre ante River Plate formaron con Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández; Stiven Muhlethaler y Abel Hernández.

La misma fuente aclaró que Diego Aguirre, en el segundo partido de la Serie Río de la Plata ante Colo Colo de Chile, colocará a Sebastián Britos en el arco, el que será el arquero titular de los mirasoles en, al menos, los dos encuentros oficiales de la temporada, incluyendo el clásico ante Nacional por la final de la Supercopa Uruguaya.

Peñarol Diego Aguirre River Plate Marcelo Gallardo Serie Río de La Plata

