El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La nueva sanción que deberá cumplir Washington Aguerre en Peñarol, además de los dos partidos por Copa Libertadores

La flamante adquisición aurinegra llega al club con complicaciones de cara a la temporada venidera

24 de diciembre 2025 - 9:17hs
Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín

La flamante adquisición de Peñarol, el arquero Washington Aguerre, quien regresa al club luego de un año y tras haber defendido durante 2025 a Independiente Medellín de Colombia, no podrá jugar en el inicio de la temporada regular de 2026 por arrastrar una suspensión del torneo colombiano.

Asimismo, el arquero uruguayo se expresó en redes y se despidió de la institución que lo cobijó en el último año y con la que llegó a dos finales, aunque ambas las perdió.

El último partido que jugó Washington Aguerre fue a principios de diciembre el clásico ante Atlético Nacional y tras perderlo, quedaron eliminados de la posibilidad de ser campeones.

Al final del mismo, se produjeron incidentes y el árbitro Wilmar Roldán expulsó a tres jugadores que se tomaron a golpes de puño, entre ellos, el uruguayo.

La Dimayor dio a conocer las sanciones y Aguerre fue suspendido por dos partidos, los que deberá cumplir en Peñarol, ya que no volvió a jugar por Independiente Medellín.

De esa manera, además de perderse los dos primeros encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el arquero no podrá jugar la Supercopa Uruguaya 2026 que se disputará el domingo 1° de febrero en el Estadio Centenario, ni tampoco la primera fecha del Torneo Apertura.

Temas:

Washington Aguerre Peñarol Copa Libertadores Independiente Medellín Torneo Apertura Supercopa Uruguaya

