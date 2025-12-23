El comunicado que emitió Independiente Medellín tras la salida de Washington Aguerre, quien vuelve a Peñarol

Washington Aguerre ya es nuevo jugador de Peñarol y regresa al plantel que dirige Diego Aguirre para las próximas dos temporadas, luego de haber defendido durante un año a Independiente Medellín de Colombia.

El arquero uruguayo accedió a dos finales con el club colombiano y ambas las perdió, contra Independiente Santa Fe del entonces técnico uruguayo Jorge Bava por el Torneo Apertura, y más recientemente, hace pocos días, la de la Copa Colombia ante el eterno rival, Atlético Nacional de Medellín.

Referí informó este domingo que se llegó a un acuerdo para que el arquero regresara a los aurinegros para las próximas dos temporadas.

Asimismo, también se informó que Aguerre no está habilitado para disputar los dos primeros partidos de Peñarol en la próxima Copa Libertadores, ya que se encuentra suspendido.

El comunicado de Independiente Medellín

En las últimas horas, Independiente Medellín informó la salida del club de Washington Aguerre, quien ya tiene todo acordado con Peñarol por dos temporadas, con chances de una más, si es que los aurinegros pretenden hacerlo.

En sus redes sociales, el club colombiano informó en un comunicado: "En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales".

Aguerre tuvo muy buenos momentos en esta temporada en Colombia, con atajadas notables, aunque también se lesionó en su momento en el hombro, se recobró en un mes, y volvió a jugar.

A su vez, también tuvo algunos problemas con cierta parte de la hinchada, pero finalmente, todo quedó bien.