Dólar
Compra 37,90 Venta 40,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

El comunicado que emitió Independiente Medellín tras la salida de Washington Aguerre, quien vuelve a Peñarol

El arquero es la tercera alta del equipo de Diego Aguirre, pero el club colombiano dio a conocer su salida a través de un comunicado

23 de diciembre 2025 - 12:30hs
Washington Aguerre, arquero de Peñarol

Washington Aguerre, arquero de Peñarol

Washington Aguerre ya es nuevo jugador de Peñarol y regresa al plantel que dirige Diego Aguirre para las próximas dos temporadas, luego de haber defendido durante un año a Independiente Medellín de Colombia.

El arquero uruguayo accedió a dos finales con el club colombiano y ambas las perdió, contra Independiente Santa Fe del entonces técnico uruguayo Jorge Bava por el Torneo Apertura, y más recientemente, hace pocos días, la de la Copa Colombia ante el eterno rival, Atlético Nacional de Medellín.

Diego Lugano
ENTREVISTA

Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

El comunicado de Independiente Medellín

En las últimas horas, Independiente Medellín informó la salida del club de Washington Aguerre, quien ya tiene todo acordado con Peñarol por dos temporadas, con chances de una más, si es que los aurinegros pretenden hacerlo.

En sus redes sociales, el club colombiano informó en un comunicado: "En cuanto a la planificación deportiva, informamos que los jugadores Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García y Fainer Torijano no continuarán formando parte del plantel profesional. El club agradece sinceramente su compromiso, profesionalismo y entrega durante su paso por la institución y les desea éxitos en sus próximos desafíos personales y profesionales".

Aguerre tuvo muy buenos momentos en esta temporada en Colombia, con atajadas notables, aunque también se lesionó en su momento en el hombro, se recobró en un mes, y volvió a jugar.

A su vez, también tuvo algunos problemas con cierta parte de la hinchada, pero finalmente, todo quedó bien.

Temas:

Washington Aguerre Peñarol Colombia Diego Aguirre Independiente Medellín

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Fin de la licitación por los derechos de TV del fútbol uruguayo: Tenfield igualó streaming y producción audiovisual, no tendrá el cable y el fútbol no será casteable

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol a América de Cali
FÚTBOL

El rubro en el que Agustín Canobbio es el mejor jugador del mundo según el CIES

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
FÚTBOL

Mirá la asistencia de Darwin Núñez para la victoria de visita de Al-Hilal y la punta de la Champions League de Asia

El trofeo de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Los bombos de la Copa Libertadores 2026: así quedaron Nacional y Peñarol en los mismos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos