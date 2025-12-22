La razón por la que Peñarol no podrá utilizar a Washington Aguerre, flamante adquisición, en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores

Peñarol continúa intentando sumar a nuevos futbolistas para el plantel de la temporada 2026 y como informó Referí, ya tiene a Washington Aguerre para el arco, un pedido expreso del técnico Diego Aguirre.

Aguerre jugó todo este año en Deportivo Independiente Medellín, con el que accedió a dos finales y ambas las perdió, contra Independiente Santa Fe del entonces técnico uruguayo Jorge Bava por el Torneo Apertura, y más recientemente, hace pocos días, la de la Copa Colombia ante el eterno rival, Atlético Nacional de Medellín.

Referí informó este domingo que se llegó a un acuerdo para que el arquero regresara a los aurinegros para las próximas dos temporadas.

A su vez, por lo que informó una fuente, se llegó a un acuerdo por una opción por un año más de vínculo, que quedará a resolución del club si la quiere activar.

DERECHOS DE TV La intrincada negociación en la AUF por el reparto del dinero que genera el nuevo y millonario contrato de derechos de TV del fútbol uruguayo y las posibles salidas

DERECHOS DE TV Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

Se trata de la tercera alta de Peñarol ya que Peñarol se había confirmado previamente al argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista.

La suspensión de Aguerre

El 30 de octubre de 2024, Washington Aguerre fue expulsado por un pisotón al arquero de Botafogo en la semifinal de la Copa Libertadores jugada en el Estadio Centenario que ganó Peñarol, pero como había perdido por goleada en la ida, el futuro campeón de ese torneo, clasificó a la final.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lo suspendió con dos partidos que deberá cumplir en la próxima edición del máximo torneo continental de clubes, ya que Aguerre desde aquel encuentro, no jugó más.

Por lo tanto, una vez que se sorteen los grupos para la próxima edición de la Copa Libertadores, Washington Aguerre y Peñarol conocerán a los dos rivales a los que no podrá enfrentar la flamante adquisición aurinegra.