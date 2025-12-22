Dólar
La razón por la que Peñarol no podrá utilizar a Washington Aguerre, flamante adquisición, en los dos primeros partidos de la Copa Libertadores

El conjunto aurinegro celebra el regreso de un jugador-hincha, aunque ya tiene una complicación de entrada

22 de diciembre 2025 - 12:33hs
Washington Aguerre

Washington Aguerre

Foto: Daniel Ramalho / AFP

Peñarol continúa intentando sumar a nuevos futbolistas para el plantel de la temporada 2026 y como informó Referí, ya tiene a Washington Aguerre para el arco, un pedido expreso del técnico Diego Aguirre.

Aguerre jugó todo este año en Deportivo Independiente Medellín, con el que accedió a dos finales y ambas las perdió, contra Independiente Santa Fe del entonces técnico uruguayo Jorge Bava por el Torneo Apertura, y más recientemente, hace pocos días, la de la Copa Colombia ante el eterno rival, Atlético Nacional de Medellín.

A su vez, por lo que informó una fuente, se llegó a un acuerdo por una opción por un año más de vínculo, que quedará a resolución del club si la quiere activar.

Se trata de la tercera alta de Peñarol ya que Peñarol se había confirmado previamente al argentino Franco Escobar y el regreso del delantero Facundo Batista.

La suspensión de Aguerre

El 30 de octubre de 2024, Washington Aguerre fue expulsado por un pisotón al arquero de Botafogo en la semifinal de la Copa Libertadores jugada en el Estadio Centenario que ganó Peñarol, pero como había perdido por goleada en la ida, el futuro campeón de ese torneo, clasificó a la final.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) lo suspendió con dos partidos que deberá cumplir en la próxima edición del máximo torneo continental de clubes, ya que Aguerre desde aquel encuentro, no jugó más.

Por lo tanto, una vez que se sorteen los grupos para la próxima edición de la Copa Libertadores, Washington Aguerre y Peñarol conocerán a los dos rivales a los que no podrá enfrentar la flamante adquisición aurinegra.

Peñarol Washington Aguerre Copa Libertadores Diego Aguirre

