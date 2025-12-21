Derechos de TV del fútbol uruguayo: este lunes vence el plazo para Tenfield, que podrá igualar cuatro licitaciones, pero no tendrá el cable

La empresa Tenfield tiene plazo hasta este lunes (22 de diciembre) para igualar las ofertas en cuatro licitaciones del llamado abierto que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) realizó para comercializar sus derechos de TV para el período enero 2026 a diciembre 2029.

El fútbol uruguayo sacó en setiembre al mercado todos sus productos después que hasta el 4 de julio no llegó a un acuerdo con Tenfield para renovar el contrato que está vigente hasta el 31 de diciembre.

A raíz de esa situación y con el objetivo de mejorar los ingresos, el gobierno del fútbol que preside Ignacio Alonso , propuso llamar a licitación internacional para interesados en los productos del fútbol uruguayo que por primera vez fueron comercializados en diferentes lotes, divididos en tres bloques (derechos comerciales dividido en seis sublotes, producción comercial y producción audiovisual).

En setiembre se abrió el proceso licitatorio al que se presentaron 13 empresas, que realizaron 17 ofertas .

Este lunes 22 de diciembre finalizará la última etapa en la que solamente puede participar Tenfield y que tiene la opción de igualar en aquellas licitaciones a las que se presentó y no realizó la mejor oferta.

La de este lunes será la última vez que Tenfield podrá recurrir a la cláusula de igualación que tiene desde el primer contrato que firmó en 1998. A partir de próximo competirá en las mismas condiciones que el resto de las empresas.

El presidente de la AUF confirmó el 4 de diciembre que el fútbol tendrá ingresos por US$ 270.188.000 por los derechos de TV en los próximos cuatro años, tras recibir las últimas ofertas de las empresas y completar los plazo para las propuestas.

Las dos licitaciones que ganó Tenfield y las cuatro que puede igualar

La AUF hizo ocho llamados, seis al alza que correspondían a los derechos comerciales y dos, a la baja, para los servicios de producción comercial y producción audiovisual.

Tenfield se quedó en forma directa con dos de los ocho llamados porque presentó mejores ofertas.

En uno de ellos lo hizo comprando derechos de la AUF y en otro prestando un servicio a la Asociación:

se quedó con la licitación del sublote 4 de los derechos comerciales, publicidad y merchandising . Para ganar este rubro ofreció US$ 8.000.000 y fue el mejor oferente.

. Para ganar este rubro ofreció y fue el mejor oferente. también se quedó con la producción comercial, y en ese caso corresponde un servicio que prestará a la AUF.

En las cuatro licitaciones en las que la empresa se presentó pero puede igualar, fueron:

streaming

derechos internacionales

mercado de apuestas

bloque de producción audiovisual

Este lunes la empresa Tenfield tendrá que definir si iguala las cuatro o no.

Según pudo conocer Referí, es aspiración de la empresa igualar todo, aunque este lunes terminará de definir si también iguala el sublote 5, de betting o apuestas deportivas o lo deja en manos del mejor oferente en esta licitación.

Las cuatro propuestas que puede igualar Tenfield y que lo comunicará este lunes a la AUF son:

Streaming: el mejor oferente fue Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 17.500.000. Según pudo conocer Referí, Tenfield igualará.

Mercado internacional: el mejor oferente Team Click (Team Sport Media + Antel) US$ 3.100.000. . Según pudo conocer Referí, Tenfield igualará.

Mercado de apuestas: el mejor oferente Mediapro US$ 3.000.000. No está confirmado que Tenfield iguale. Este lunes al mediodía se sabrá la resolución final.

Además podrá igualar la producción audiovisual, un servicio que contrata la AUF.

En las dos licitaciones en las que Tenfield no podrá participar porque no se presentó, son:

cable y TV abierta

otras competencias de la AUF (Copa AUF Uruguay, fútbol amateur, fútbol playa, fútbol sala y fútbol femenino)

En las dos últimas semanas Tenfield preguntó a través de terceros la posibilidad de igualar la licitación por cable, pero la AUF le comunicó que no era posible. El planteamiento nunca lo hizo formalmente.

¿Cuándo comunicará AUF las adjudicaciones de las licitaciones?

Según pudo conocer Referí, el comité ejecutivo se reunirá este lunes y el martes anunciará las empresas que serán adjudicadas en cada una de las ocho licitaciones.

Este mismo lunes Tenfield tiene que confirmar o no la igualación de la ofertas.