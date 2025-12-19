Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herrería: cómo burlaron los hinchas de Peñarol todas las medidas de seguridad en la primera final ante Nacional en el CDS

Hinchas de Peñarol colgados del tejido y bengalas, la nota negativa en el Campeón del Siglo

Estadio Campeón del Siglo. Domingo 23 de noviembre de 2025, hora 16. Primera final de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol vs Nacional . Empieza a quedar todo listo para el partido, que se juega exclusivamente con hinchas aurinegros , que agotaron las entradas para ver el encuentro que abrió la definición del título de la temporada 2025, y la calma de la tribuna, sin trapos gigantes, espectadores encapuchados, tampoco bengalas ni fuegos artificiales encendidos, devuelven una singular imagen, que parece responder al cambio en la nueva vida de las tribunas en el fútbol uruguayo que la comisión de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) instrumentó en conjunto con el Ministerio del Interior, y con la mano dura de los tribunales de la AUF, en el segundo semestre de este año.

Sin embargo, bajo el cemento se desarrolla un plan , promovido por un grupo de hinchas de Peñarol (semanas después se confirmó que durante los dos días previos al partido lo prepararon dentro del mismo estadio al que llegaron las noches del viernes 21 y sábado 22) que tenía como objetivo alterar el orden para transgredir las normas de las tribunas .

De pronto, la calma se transformó en desorden y en caos en las tribunas.

Los hinchas rompieron un tejido y comenzaron a pasar objetos de un lado a otro de la tribuna, y a sacar de una caja de metal camuflada en la Cataldi, otros elementos que la seguridad a través de las cámaras no lograba identificar.

La incertidumbre ganó a la seguridad, y la sorprendió porque en todos los controles previos que realizó la Policía no había encontrada ninguna situación irregular.

Los hinchas habían sembrado el descontrol y la primera medida de la seguridad de la AUF fue postergar el inicio del partido.

La AUF advirtió a lo árbitros que no estaban dadas la garantías para iniciar el partido y los árbitros y futbolistas no saldrían a la cancha hasta tanto pudieran conocer de qué se trataba el movimiento extraño que se desarrollaba en la tribuna.

La salida de los equipos se demoró 11 minutos (16.41) y el partido comenzó, previa advertencia de suspensión que fue comunicada por altoparlantes, a la hora 16.46.

Lo que para los hinchas era la fiesta de la tribuna y un espectáculo con paraguas y banderas que no estaban autorizadas (por eso no ingresaron por las puertas de acceso al estadio), para algunos hinchas que habitan la tribuna fue la forma de camuflarse y esconderse para violar las normas establecidas para los espectadores del fútbol, encender humos y bengalas, y alterar el normal desarrollo del partido.

En otro momento, hasta julio de este año y frente a la misma situación, los jugadores hubieran ingresado, el partido comenzado y los hinchas habrían celebrado su capacidad para hacer lo que querían en la tribuna. Sin embargo, ese día, se estableció que algo definitivamente había cambiado y que ya no serían los hinchas los que gobernarían la tribuna sino que el orden lo establecería la comisión de seguridad de la AUF y que las disposiciones eran innegociables.

¿Qué ocurrió el domingo 23 de noviembre en el Campeón del Siglo?

El partido debía comenzar puntualmente a la hora 16.30.

Sin embargo, como establece el protocolo de seguridad, el partido no comenzó hasta que la seguridad de la AUF comprobó que estaban dadas las garantías.

En ese tiempo de espera se vio la molestia del entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, quien estaba en la cancha esperando a los jugadores. Cuando los equipos no entraban, a través de la transmisión de la televisión se vio a Aguirre reclamar: “¡Por un paragua!”.

En realidad la decisión fue más que por un paragua abierto, la razón fue la incertidumbre, porque desconocían qué estaban tramando los hinchas.

Luego comprobaron que un grupo de hinchas violaron los protocolos: Peñarol había pedido a la AUF ingresar paraguas y no se lo permitieron; ingresar banderas con mástiles y no se lo permitieron; encender humos y bengalas y tampoco se lo permitieron.

Sin embargo, hicieron todo lo que estaba prohibido, camuflados entre los hinchas comunes, enmascarados para no ser identificados y pasar a integrar la lista que les impide acceder a las tribunas del fútbol.

El partido se jugó, empataron, pero luego se abrieron varias investigaciones, en el fútbol, en la Policía y en Fiscalía, donde intervino el fiscal Fernando Romano.

El tribunal de la AUF aplicó solamente multas económicas a Peñarol, en ese partido.

Pero la Fiscalía, según pudo conocer Referí con fuentes de la Justicia, abrió una investigación que gestionó a través de la Dirección General de la Seguridad en el Deporte del Ministerio del Interior, para determinar si se cometieron delitos.

Esto derivó en que los jefes de seguridad de Peñarol se presentaron para brindar declaraciones a la Policía y que luego, según las mismas fuentes de Fiscalía el caso fuera archivado porque no se registraron hechos delictivos.

Sin embargo, las investigaciones a través de trabajos de inteligencia de la Policía y filmaciones, confirmaron la forma en que los hinchas actuaron durante las 48 horas previas para esconder los elementos prohibidos dentro del estadio, en el vestuario de Tercera división, prepararlos en el mismo Campeón del Siglo, y romper un tejido durante el partido para llevarlos de una tribuna a la otra, además de realizar trabajos de herrería dentro del estadio la noche previa al clásico para instalar una caja de metal para esconder otros elementos prohibidos.

Paraguas y banderas prohibidas, tejidos rotos y un trabajo de herreros: ¿cómo burlaron los hinchas de Peñarol las medidas de seguridad?

¿Cómo hicieron para entrar los paraguas, que por disposición de la comisión de seguridad de la AUF estaban prohibidos y no pasaron por las puertas de ingreso ni por los controles de la Policía?

¿Cómo ingresaron las banderas con mástiles flexibles, también prohibidos si no los ingresaron por las puertas?

¿Cómo consiguieron esconder humos y bengalas en una caja de metal en la que realizaron trabajos de metalurgia previo a la primera final clásica?

¿Por qué los hinchas tuvieron que romper los tejidos para pasar todos los elementos prohibidos a todas las tribunas?

Según pudo conocer Referí, el Ministerio del Interior avanzó en la reconstrucción a través de la cual los hinchas de Peñarol violentaron las medidas de seguridad y obligaron a la AUF a postergar el inicio de la primera final.

Lo ocurrido entre los días 21 y 23 de noviembre se divide en seis etapas, y en todas los hinchas tuvieron acceso a todas las instalaciones del CDS, incluidas tribunas y zona de vestuarios, sin ningún tipo de limitaciones en los dos días previos a la primera final de Peñarol vs Nacional.

1) Los paraguas con la leyenda "Somos los dueños de la fiesta": los pintaron dentro del CDS y los escondieron en el vestuario de Tercera división

La primera intervención de los hinchas ocurrió el viernes 21 de noviembre, de noche.

Ese día, ya estaban dentro del estadio los cientos de paraguas que el domingo minutos antes del partido se desplegaron en las tribunas del CDS.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo hinchas de Peñarol paraguas FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Los primeros detalles que se conocen es que los paraguas fueron escondidos en el vestuario de Tercera División, según fuentes del fútbol y de la Policía.

También se pudo conocer que la leyenda con letras negras sobre el amarillo que lucían los paraguas, "Somos los dueños de la fiesta", fue colocada el mismo viernes de noche dentro del estadio.

2) Cómo ingresaron y dónde estaban las banderas flexibles que flamearon en las tribunas

Las banderas amarillas y negras que se vieron en las tribunas estaban prohibidas porque no se permitieron para la primera final los mástiles flexibles.

¿Cómo ingresaron las banderas? De acuerdo a los trabajos de inteligencia del Ministerio del Interior, las banderas fueron armadas en los mástiles el viernes de noche dentro del Campeón del Siglo y escondidas dentro del estadio, hasta el mismo día del partido.

3) El trabajo de herrería para modificar e instalar una caja en la tribuna Henderson

La segunda intervención de los hinchas dentro del estadio ocurrió el sábado 22 de noche.

Ese día llegaron en seis vehículos. Entre las personas que participaron se encontraban dos que están incluidos en la lista de inhabilitados de hinchas que tienen prohibido el ingreso al fútbol.

¿Qué fue lo que hicieron? Hasta ese sábado, en lo más alto de la tribuna Cataldi estaba instalada una caja, que cumplía la función de soporte, para lanzar los fuegos artificiales.

Lo que ocurrió esa noche, previa al clásico, fue que con un trabajo de herrería, intervinieron la caja, la bajaron, le pusieron una tapa y la soldaron nuevamente.

Funcionarios del Ministerio del Interior grabaron la caja y cómo la usaron los hinchas. El elemento sirvió para esconder los humos y bengalas, prohibidos, que lanzaron cuando los equipos caminaban hacia la cancha.

Los hinchas, como fue advertido por el Ministerio del Interior, ingresaron al estadio y se movieron libremente dentro de las instalaciones del club.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol El video de la caja en la tribuna de Peñarol

4) La inspección de la Policía, una cámara tapada y el lugar desde el que salieron los elementos prohibidos a las tribunas

El domingo de mañana la Policía realizó la inspección en las tribunas con los K9 (perros entrenados para funciones policiales y de seguridad pública) exigida para habilitar el estadio.

Sin encontrar irregularidades, dieron vía libre para abrir las puertas del estadio.

En la recorrida entraron a un depósito en la tribuna Cataldi que estaba vacío.

Sin embargo, unos minutos antes del partido en torno a ese lugar se empezaron a aglomerar cientos de hinchas, uno abrió la puerta y en el lugar en el que algunas horas antes no había nada comenzaron a sacar banderas con mástiles y paraguas, todos prohibidos, que trasladaron a la tribuna. Fue en ese momento cuando el clima en el CDS cambió para los funcionarios de seguridad y la tensión quedó instalada en el ambiente.

5) Por qué rompieron los tejidos para pasar de una tribuna a la otra

Todas las puertas que comunicaban las tribunas por debajo de las estructuras de cemento estaban cerradas, entonces los hinchas se vieron obligados a romper los tejidos para distribuir los elementos prohibidos, que portarían los espectadores comunes, en las gradas.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objeto El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

Al mismo tiempo que los paraguas se abrían en todas las tribunas y flameaban las banderas, los barras, con sus rostros cubiertos, sacaban de la caja de metal los humos y bengalas que encendieron minutos después.

Otras situaciones que se vivieron en la primera final

También en esa primera final hubo otros hechos, que fueron denunciados por la seguridad de la AUF.

Uno de ellos involucró al padre de Matías Arezo, quien no podía ingresar al CDS por integrar la lista negra y lo hicieron acceder al estadio por el subsuelo burlando todas las puertas de acceso que estaban controladas por personal de AUF y de seguridad.

¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?

Tras la primera final, la comisión de seguridad de la AUF presentó un informe que estudió el tribunal y a raíz de esas denuncias falló.

Ahora, con los nuevos elementos que se conocieron en las últimas horas, se podrá generar una nueva instancia para que los tribunales vuelvan a analizar lo ocurrido.