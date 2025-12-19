Peñarol confirmó su segunda alta: Facundo Batista volverá al carbonero en 2026

Peñarol confirmó su segunda alta en este periodo de pases, con el retorno al club del delantero Facundo Batista, quien jugó durante el 2025 en Atlético Nacional de Colombia, confirmó Referí.

El delantero fue contratado por Atlético Nacional a mediados de 2025, luego de su paso por el Polissya Zhytomyr de Ucrania . En el último semestre disputó 24 partidos y convirtió cuatro goles , todos por la liga colombiana. Fue parte del equipo que obtuvo la Copa Colombia días atrás, junto a Camilo Cándido.

Sin embargo, el atacante no fue parte de las finales de la copa y perdió participación en el conjunto "Verdolaga" en los últimos partidos de la fase final de la liga colombiana.

En los últimos días Peñarol se interesó por la situación del jugador, que había estado cerca de volver al club antes de emigrar a Colombia.

PERÍODO DE PASES River Plate, Leo Fernández y el mercado de pases: mirá lo que dicen en Argentina sobre el futuro del 10 de Peñarol

PEÑAROL Evaristo González a Referí: "En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad"

En cuestión de días, el jugador y el carbonero cerraron el pase. Peñarol compró un porcentaje de la ficha de Batista y le ofreció un contrato de tres años, según informó el periodista César Luis Merlo y confirmaron fuentes del entorno del jugador a Referí.

El delantero llegó a Uruguay este viernes y con el acuerdo "de palabra", solo falta la firma para que se concrete su regreso al carbonero, en el que jugó en el último semestre de 2024. En esa etapa convirtió 10 goles en 23 partidos.

Con la llegada de Batista Peñarol cerró su segunda alta, tras la contratación del lateral derecho argentino Franco Escobar, proveniente del Houston Dynamo de Estados Unidos. Además, el mirasol también contará en su plantel con Matías González, zaguero que jugó cedido en Danubio durante el 2025.