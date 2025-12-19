River Plate vuelve a la carga por Leo Fernández: mirá el jugador que puede entrar en la negociación y lo que dicen en Argentina

Leonardo Fernández de Peñarol festeja su gol ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

River Plate planea realizar un buen mercado de pases para reforzar al equipo tras un pésimo 2025, y desde Argentina informan que el elenco de Marcelo Gallardo vuelve a la carga por Leo Fernández , mediocampista ofensivo de Peñarol , quién es del gusto del entrenador del Millonario.

Al igual que en el mercado de pases de 2024, River vuelve a tener en carpeta a Leo Fernández y en Núñez saben que el Manya necesita recuperar parte de la inversión que hizo por el mediocampista uruguayo.

Luego de aquel maravilloso año en que, estando a préstamo, llevó al Carbonero a la semifinal de la Copa Libertadores , los ojos de varios equipos de Sudamérica se posaron en él, entre ellos River.

Su gran pegada, su manejo y su influencia en ese equipo de Diego Aguirre hicieron que el Millonario hiciera más de una oferta de su pase a Toluca , club dueño de su pase en ese entonces, pero al final se quedó corto y la operación no prosperó.

Peñarol lo compró por la suma de 7 millones de dólares por el 80% de la ficha, pero un año más tarde, los números no le cerraron al pentacampeón de América y por eso actualmente contemplan la posibilidad de desprenderse del jugador más caro de su plantilla, y ahí es donde, otra vez, aparece River.

El jugador que puede entrar en la negociación por Leo Fernández

Por ahora, no ha habido contactos formales entre ambos clubes, pero la directiva comandada por Stefano di Carlo podría presentar una oferta con la metodología habitual de este mercado de pases: préstamo con opción de compra.

River viene de gastar cerca de 100 millones de dólares el pasado mercado, por lo que en esta ocasión va a ser muy cuidadoso con los montos y es por eso que apela a una cesión con opción a compra, como también implementó con Fausto Vera, futbolista que su llegada al Millonario desde Atlético Mineiro es inminente.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura Leo Fernández Leo Fernández, en la mira de River Plate Foto: Dante Fernández / FocoUy

Si bien Peñarol necesita el dinero, la cesión le permitiría sacarse un contrato muy grande de encima y tener el compromiso de una posible venta en el corto plazo.

No obstante, una de las claves de esta operación podría ser Sebastián Boselli. Sin lugar en River tras su regreso de Estudiantes, el zaguero uruguayo está en el radar del Manya y no descartan incluirlo en eventuales negociaciones por Leo Fernández, ya que Diego Aguirre lo quiere.

Cabe recordar que River había pagado 4,4 millones de dólares por su pase a mediados de 2023, cuando venía de ser una de las grandes figuras del Uruguay campeón mundial Sub-20.

Si bien su valor puede haberse caído ante la falta de minutos y rodaje en River, su inclusión en la operación por Leo Fernández en una especie de trueque podría ayudar al Millonario a cerrar la operación.