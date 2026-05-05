River Plate vs San Lorenzo y Boca Juniors vs Huracán: definidos los cruces del Torneo Apertura argentino

La fase regular del Torneo Apertura argentino llegó a su fin luego de 16 fechas y quedaron definidos los octavos de final y el cuadro camino a la final, con el clásico entre River Plate y San Lorenzo de Almagro como uno de los duelos más interesantes junto con Racing Club frente a Estudiantes de La Plata, y Boca Juniors ante Huracán.

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Con los 16 equipos ya definidos, 8 equipos de cada zona, el Torneo Apertura ya conoce a sus octavofinalistas, por lo que desde la Liga Profesional a su vez dieron a conocer los días y horarios de los duelos de la primer instancia de playoffs del certamen local.

Los emparejamientos en la primera instancia de eliminación se determinan de acuerdo a las posiciones en las que terminan los equipos, por ejemplo, Independiente Rivadavia de Mendoza terminó primero en la zona A y en los octavos de final se medirá ante Unión de Santa Fé, que clasificó octavo en la zona B, y así sucesivamente.

Tambié, por otro lado, la Liga Profesional confirmó cómo se desarrollará la primera instancia de eliminación directa: La llave por la que va River Plate, del lado izquierdo del cuadro, se jugará el próximo domingo 10 de mayo, mientras que la parte del cuadro de Boca Juniors, el derecho, se jugará el sábado 9.