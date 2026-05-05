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River Plate vs San Lorenzo y Boca Juniors vs Huracán: definidos los cruces del Torneo Apertura argentino

La fase regular del Torneo Apertura argentino llegó a su fin y quedaron definidos los octavos de final, con el clásico entre River Plate y San Lorenzo

5 de mayo de 2026 9:45 hs
20260419 ALEJANDRO PAGNI / AFP Foto por ALEJANDRO PAGNI / AFP Boca Juniors players pose for a team photo ahead of the Argentine Professional Football League 2026 Apertura Tournament match between River Plate and Boca Juniors at MAS Monumental stadium in B
Foto: Alejandro Pagni/AFP

La fase regular del Torneo Apertura argentino llegó a su fin luego de 16 fechas y quedaron definidos los octavos de final y el cuadro camino a la final, con el clásico entre River Plate y San Lorenzo de Almagro como uno de los duelos más interesantes junto con Racing Club frente a Estudiantes de La Plata, y Boca Juniors ante Huracán.

Con los 16 equipos ya definidos, 8 equipos de cada zona, el Torneo Apertura ya conoce a sus octavofinalistas, por lo que desde la Liga Profesional a su vez dieron a conocer los días y horarios de los duelos de la primer instancia de playoffs del certamen local.

Los emparejamientos en la primera instancia de eliminación se determinan de acuerdo a las posiciones en las que terminan los equipos, por ejemplo, Independiente Rivadavia de Mendoza terminó primero en la zona A y en los octavos de final se medirá ante Unión de Santa Fé, que clasificó octavo en la zona B, y así sucesivamente.

Tambié, por otro lado, la Liga Profesional confirmó cómo se desarrollará la primera instancia de eliminación directa: La llave por la que va River Plate, del lado izquierdo del cuadro, se jugará el próximo domingo 10 de mayo, mientras que la parte del cuadro de Boca Juniors, el derecho, se jugará el sábado 9.

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Los cruces de octavos de final del Torneo Apertura argentino

Sábado 9 de mayo

  • 16:30 | Talleres (4°A) vs. Belgrano (5°B)
  • 19:00 | Boca Junios (2°A) vs. Huracán (7°B)
  • 21:30 | Argentinos Jrs. (3°B) vs. Lanús (6°A)
  • 21:30 | Independiente Rivadavia (1°B) vs. Unión (8°A)

Domingo 10 de mayo

  • 15:00 | Rosario Central (4°B) vs. Independiente (5°A)
  • 17:00 | Estudiantes (1°A) vs. Racing (8°B)
  • 19:00 | River (2°B) vs. San Lorenzo (7°A)
  • 21:30 | Vélez (3°A) vs. Gimnasia (6°B)

En la jornada de este lunes se terminaron de definir los emparejamientos, ya que Unión de Santa Fe necesitaba una combinación de resultados para quedarse con el decimosexto y último puesto de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, y los últimos partidos de la jornada terminaron por darles a los santafesinos lo necesario para seguir en carrera.

A sabiendas del resultado de Unión, Defensa y Justicia viajó a Mendoza con la certeza de que necesitaba un triunfo para clasificarse, pero el Halcón, aunque se puso al frente muy temprano, no supo mantener la diferencia, perdió por 2-1 y quedó afuera de las instancias decisivas luego de sufrir su quinta derrota consecutiva, en una debacle impensada.

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