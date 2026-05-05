La buena noticia sobre la recuperación de Joaquín Piquerez para el Mundial 2026, y las preocupantes situaciones de De Arrascaeta y Sebastián Cáceres para la selección uruguaya

El deportólogo Gladimir Melo , director del equipo médico de Albion , aseguró que confía en que el futbolista Joaquín Piquerez , que es su alumno en un curso de directores técnicos, llegará al Mundial 2026 con la selección uruguaya , y contó una buena noticia sobre su recuperación.

En una entrevista con Quedó Picando, el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador, Melo fue consultado sobre un análisis de las distintas lesiones que sufren tres futbolistas de la selección cuya participación en el Mundial está en duda.

Uno de ellos es Joaquín Piquerez , quien sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo derecho en el amistoso ante Inglaterra de la fecha FIFA de marzo. Fue operado el 1° de abril, con un tiempo estimado de recuperación de dos meses.

Melo contó que Piquerez es su alumno en la Montevideo City Coach Academy , academia de técnicos del Montevideo City Torque, y aseguró que el lateral del Palmeiras "estaba corriendo hace un par de semanas atrás ya" . "Le tengo toda la fe para llegar", afirmó el deportólogo.

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Sin embargo, el médico de Albion no tuvo tan buenas previsiones para los casos de Sebastián Cáceres, quien sufrió una " fractura del arco cigomático y trauma ocular" este domingo en un partido con América de México, y Giorgian de Arrascaeta, quien fue operado el jueves de una fractura de clavícula que sufrió en el encuentro del pasado miércoles entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por Copa Libertadores.

Consultado sobre los tiempos de recuperación para la lesión que sufrió Cáceres, Melo dijo que dependerá del tipo de tratamiento que se deba realizar: "Si es quirúrgica, si requiere poner algún implante, para que consoliden las fracturas por lo general llevan seis semanas más o menos. En la cara hay que tener más cuidado".

Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado Sebastián Cáceres sufrió una conmoción y tuvo que ser reemplazado

A menos de 40 días para que Uruguay debute en el Mundial 2026, el deportólogo adelantó que el zaguero "llegará ahí" al torneo, en el que "jugará con una máscara, en caso de que lo habiliten para jugar".

En el caso de De Arrascaeta, a Melo le preguntaron si es correcto el tiempo estimado de recuperación de 45 días para una fractura de clavícula, y el especialista marcó que "los tiempos seguros son de ocho a 12 semanas", es decir, de dos a tres meses.

"Hay jugadores que pueden volver antes, todo depende del tipo de fractura. Yo no soy traumatólogo, soy deportólogo, pero si hay una fractura que está totalmente desplazada y tenés que ponerle una plaquita y tornillos, va a haber unas semanas que va a estar con el brazo inmovilizado. Siguiente semana vamos a trabajar con el arco de movilidad del brazo. Después vamos a empezar a trabajar con fortalecimiento. Mientras está haciendo todo eso, no puede hacer lo otro, porque una caída puede tirar atrás todo. Esperemos que sí (llegue al Mundial), pero es comprometido", detalló el médico.