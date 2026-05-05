Gladimir Melo, médico de Albion, explicó en Quedó Picando por qué el Pionero es el equipo con menos lesiones del Torneo Apertura: "No es suerte, es trabajo"

El director del equipo médico de Albion , Gladimir Melo , explicó por qué Pionero es el equipo que sufrió menos lesiones durante el Torneo Apertura en una entrevista con Quedó Picando, el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador, y aseguró que no se debe a la "suerte", sino a un "trabajo" que la institución realiza hace meses.

El deportólogo afirmó que para esta temporada Albion decidió realizar un enfoque especializado con cada uno de sus futbolistas , con el fin de ser "proactivos" y prevenir lesiones durante la temporada.

"Recibimos a jugadores que venían con antecedentes en las temporadas anteriores de 15 o 20 minutos por partido, cada dos fines de semana, porque no toleraban por las sobrecargas. Entonces, nos planteamos un plan de prevención de lesiones diarias, en trabajar en esas cicatrices lesionales previas e ir acondicionando a nuestros jugadores para el modelo de juego y bajándolo a tierra", expresó Melo.

El médico indicó que recibieron y analizaron las historias clínicas de todos los jugadores, y realizaron distintas pruebas como una "elevación de piernas". En ese sentido, remarcó que en su opinión "el 60%" de los jugadores de Primera División del fútbol uruguayo "no cumple el elevar la pierna 90 grados".

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Según Melo, Albion entrena alrededor de 40 minutos por día en prevención de lesiones, cuando los entrenamientos duran alrededor de una hora y media. "Tenés que tener sinergia entre las áreas. No somos burbujas, nos entremezclamos. Hablo con utilería, con los cancheros, con Matías el del dron para ver qué cancha está mejor para evitar lesiones. Cuando tenés un cuerpo técnico inteligente que te toma como parte de él, es facilísimo", agregó.

Al deportólogo le consultaron por qué Albion no sufrió ninguna lesión grave como las que sufrieron varios otros equipos del fútbol local, y si esto era por un factor de "suerte". "No, es trabajo, el trabajo es el que da sus frutos, la comunicación. Es un cartel grande que tenemos en Albion", explicó.

Repasá la entrevista completa de Gladimir Melo con Quedó Picando: