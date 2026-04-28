Javier Cabo, vicepresidente de Racing civil, en Quedó Picando: los nervios del título, su llanto cuando llegó la SAD y el trasfondo de la llegada de Adidas

El vicepresidente de la Asociación Civil de Racing , Javier Cabo , pasó los micrófonos de Quedó Picando , el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador, donde habló sobre los nervios que vivió el día en el que su equipo ganó el Torneo Apertura , recordó lo que sufrió cuando el club se convirtió en sociedad anónima ( SAD ) y confesó cómo se dio la llegada de Adidas al club.

Cabo confesó que no fue a Melo para el partido de Racing ante Cerro Largo porque vivió la previa con "mucho nervio" , al punto que debió llamar al médico la noche anterior. El partido lo vio en el cumpleaños de "un amigo de Peñarol", y luego se quedó en esa casa viendo el encuentro del carbonero con Wanderers. Tras ello, relató que armaron los festejos en el Parque Roberto de apuro.

Al principio de la entrevista el vicepresidente pudo conversar con Agustín Álvarez Wallace , jugador del club que también charló con Quedó Picando, y le dijo: "Gracias por lo que lograron e hicieron. Mucha gente muy mayor no sabía, y te lo decían todos los días, 'yo no sé si no me voy a morir y no lo voy a ver nunca'. Ustedes lograron eso".

El dirigente también recordó que sufrió cuando los socios del club votaron a favor de convertirse en una SAD en febrero de 2021, en medio de serias dificultades económicas, aceptando la oferta de la empresa encabezada por Fernando Cavenaghi.

Cristian Chambian, el jugador de Liga Universitaria que trabajaba en un negocio familiar y que le dio al hincha de Racing la mayor alegría de su historia

"Yo vi el contrato, lo leímos y dijimos, 'esto es horrible, esto destruye el club'. Esa es la diferencia. Hubo un grupo de gente que entendió que el contrato que nos traía esta gente era pésimo, pero los socios en aquel febrero lo eligieron y eligieron convertirnos en el activo fútbol, en una sociedad deportiva. Levantamos el teléfono, hablamos con Fernando Cavenaghi, Ignacio Rossi y Santiago Rossi en ese momento y le dijimos: 'Esto es leonino, nosotros no somos una cantina, necesitamos otra cosa'. Por suerte, del otro lado habían personas de bien. Entendieron, más allá de que lo querían, que el color verde y blanco no se iba a cambiar y que nosotros no éramos Racing Club SAD. Somos Racing Club de Montevideo, de Sayago", afirmó.

Hoy la Asociación Civil recibe un 10% de los ingresos de Racing, y el otro 90% va para la SAD, que el grupo Red & Gold, encabezado por el Bayern Munich, compró a la SAD de Cavenaghi, quien quedó como director deportivo del proyecto. Cabo explicó que el club social se hace cargo del manejo de los socios, del Parque Roberto "del alambrado para afuera" (que tienen pensado convertir en un estadio "boutique" en los próximos años), la sede y el viejo complejo deportivo de Colón, y destacó el vínculo fluído con la sociedad anónima.

El vicepresidente destacó que este vínculo fue el que terminó trayendo a la marca Adidas a vestir al club. En una conversación en la sede del cervecero con Patrick Kiel, integrante de Red & Gold, Cabo le dijo: "Adidas es parte del grupo inversor. Esto ya pasó, estuvo en varios equipos del fútbol uruguayo. Si vos querés tener a la gente recontra subida a este proyecto, esto es posible y la gente lo va a amar".

Tiempo después, a mediados de 2025, Cabo recibió una videollamada de Kiel desde Alemania. "Estoy en la sede de Adidas. Va a pasar", le dijo el ejecutivo, antes de pedirle absoluta reserva. El vicepresidente afirmó que Racing firmó un contrato de cinco años con Adidas, y enfatizó que la marca alemana sabe que debe usar "el verde Racing, con su pantone" para no jugar con su identidad.

Repasá la entrevista completa de Javier Cabo en Quedó Picando: