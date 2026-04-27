Reviví todos los goles del Racing campeón del Torneo Apertura: la victoria clave ante Peñarol, el tanto en la hora ante Wanderers y el golazo de Cotugno en Melo

Racing es el nuevo campeón del Torneo Apertura, luego de vencer a Cerro Largo este domingo en Melo y enterarse de su consagración en la vuelta a Montevideo, cuando Peñarol perdió con Wanderers en la noche.
Los de Sayago perdieron en el debut 4-2 de locales contra Deportivo Maldonado y luego no cayeron más, protagonizando una memorable campaña en la que suman 30 puntos, producto de nueve victorias, tres empates y una sola derrota.
El equipo dirigido por Christian Chambian se coronó tras sacarle siete puntos a Peñarol y Deportivo Maldonado a falta de dos fechas, y le lleva 11 de ventaja a Nacional, actual campeón uruguayo.
En su camino al título el cervecero anotó 22 goles, lo que lo convierte hasta el momento en el equipo más goleador del torneo junto con Albion. Además es el segundo menos goleado, con 11, siendo solo superado por Defensor Sporting (8).
En esta nota podrás repasar todos los goles del flamante campeón del Apertura, entre ellos los de la victoria 2-1 contra Peñarol que lo enfiló al título, el tanto en la hora de Nicolás Sosa que le dio tres puntos claves contra Wanderers y el golazo de Guillermo Cotugno que luego valió un campeonato.
Todos los goles del Racing campeón del Torneo Apertura
Fecha 1: Racing 2-4 Deportivo Maldonado
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Fecha 2: Nacional 1-1 Racing
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Fecha 3: Racing 4-0 Danubio
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Fecha 4: Albion 1-3 Racing
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Fecha 5: Racing 1-0 Cerro
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Fecha 6: Boston River 0-1 Racing
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Fecha 7: Racing 1-0 Liverpool
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Fecha 8: Progreso 1-1 Racing
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Fecha 9: Peñarol 1-2 Racing
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Fecha 10: Racing 2-1 Juventud de Las Piedras
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Fecha 11: Wanderers 1-2 Racing
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Fecha 12: Racing 1-1 Defensor Sporting
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Fecha 13: Cerro Largo 0-1 Racing
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