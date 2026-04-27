Ignacio Ruglio, en plena crisis deportiva de Peñarol, insiste con sus estados de Whatsapp

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, volvió a utilizar su estado de Whatsapp este lunes en la tarde, luego de lo que fue una nueva derrota de su club, esta vez, a manos de Wanderers 1-0 jugando como visitante, pero en el Estadio Centenario, que lo dejó sin el título del Torneo Apertura que se llevó Racing.

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Los carboneros cayeron ante los bohemios sin mostrar absolutamente nada y acrecentando una crisis futbolística de la cual parece que no será fácil salir.

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos y espera poder conseguir al menos un punto el próximo jueves en su difícil visita a Corinthians por la Copa Libertadores.

Diego Aguirre recuperó a Lucas Ferreira, Luis Angulo y Eduardo Darias para dicho encuentro , y aún no sabe si podrá viajar Matías Arezo, ya que se debe hacer estudios tras irse rengueando tras la derrota contra Wanderers.

La forma en que Leonardo Fernández sufrió este domingo desde Madrid una nueva derrota de Peñarol por el Torneo Apertura

Los tres jugadores que recuperó Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

El nuevo mensaje de Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, volvió a comunicarse este lunes por la tarde con su método tradicional: su estado de Whatsapp.

Allí, después de terminada la práctica aurinegra tras una gélida mañana, expresó lo que siente.

"Los Aromos, hasta salir de esta todos juntos!!", comenzó escribiendo.

Y prosiguió: "Valorar las cosas que han salido bien estos tres meses de actividad y hablar mucho entre nosotros hasta volver a sentirnos seguros y positivos de nuevo. Fe y actitud positiva; levantar al compañero, al técnico y a todo el que necesite una palabra de aliento. Vamo Peñarol que se sale".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio: