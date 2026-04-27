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Ignacio Ruglio, en plena crisis deportiva de Peñarol, insiste con sus estados de Whatsapp

El presidente de los carboneros se expresó este lunes a la tarde tras una nueva derrota de su club y luego de perder el título del Torneo Apertura

27 de abril de 2026 14:14 hs
Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Inés Guimaraens

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, volvió a utilizar su estado de Whatsapp este lunes en la tarde, luego de lo que fue una nueva derrota de su club, esta vez, a manos de Wanderers 1-0 jugando como visitante, pero en el Estadio Centenario, que lo dejó sin el título del Torneo Apertura que se llevó Racing.

Peñarol volvió este lunes a los entrenamientos en Los Aromos y espera poder conseguir al menos un punto el próximo jueves en su difícil visita a Corinthians por la Copa Libertadores.

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El nuevo mensaje de Ignacio Ruglio

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, volvió a comunicarse este lunes por la tarde con su método tradicional: su estado de Whatsapp.

Allí, después de terminada la práctica aurinegra tras una gélida mañana, expresó lo que siente.

"Los Aromos, hasta salir de esta todos juntos!!", comenzó escribiendo.

Y prosiguió: "Valorar las cosas que han salido bien estos tres meses de actividad y hablar mucho entre nosotros hasta volver a sentirnos seguros y positivos de nuevo. Fe y actitud positiva; levantar al compañero, al técnico y a todo el que necesite una palabra de aliento. Vamo Peñarol que se sale".

Aquí se puede ver el posteo de Ignacio Ruglio:

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El nuevo estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio en plena crisis de Pe&ntilde;arol

El nuevo estado de Whatsapp de Ignacio Ruglio en plena crisis de Peñarol

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