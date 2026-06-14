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Australia vs Turquía EN VIVO por el Mundial 2026: ambas selecciones debutan en busca de los tres puntos

Australia y Turquía se miden en sus respectivos estrenos en el Mundial 2026, correspondiente al grupo D junto con Estados Unidos y Paraguay

14 de junio 2026 - 0:11hs
Turquía
EFE

EN VIVO

Australia y Turquía hacen sus estrenos en el Mundial 2026, en el marco de la primera fecha del grupo D que comparten junto a Estados Unidos y Paraguay, y buscarán sumar los primeros tres puntos en el Estadio BC Place de Vancouver. El duelo comenzará a las 01:00 de la madrugada.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

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Posiciones del grupo D del Mundial 2026

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