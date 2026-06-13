Szymon Marciniak será el árbitro en el debut de Argentina en el Mundial 2026: dirigió la final de Qatar 2022 y obligó a cambiar una regla

El árbitro polaco Szymon Marciniak fue designado para el debut de la selección Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia , el próximo martes 16 de junio a las 22:00 horas, quién es el mismo que dirigió al combinado de Lionel Scaloni en la final de la pasada Copa del Mundo en Qatar , en donde la Albiceleste se consagró campeón.

La terna arbitral la completan sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, que serán los asistentes 1 y 2 respectivamente. Mientras el cuarto y el de reserva serán los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh y Isaac Trevis.

Será la cuarta oportunidad en la que Szymon Marciniak diriga a la selección Argentina en un Mundial , siendo la primera vez en Rusia 2018 , también en el debut, cuando el combinado en ese entonces de Jorge Sampaoli igualó 1-1 frente a Islandia con gol de Sergio Agüero.

Las otras dos oportunidades fueron en la Copa del Mundo pasada: en los cuartos de final, donde Argentina se impuso 2 - 1 ante Australia; y la última vez fue en la ya mencionada final ante Francia.

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En dos de los tres partidos que dirigió, el juez cobró un penal a favor para los dirigidos por Lionel Scaloni. En la final del Mundial 2022 sancionó un penal sobre Ángel Di Maria que posteriormente Lionel Messi convirtió en gol, y dos en contra, bien ejecutados por Kylian Mbappé.

A su vez, en Rusia 2018 cobró un penal sobre Maximiliano Meza en el duelo frente a Islandia que Messi fallaría instantes después.

Szymon Marciniak y el penal de Julián Álvarez en Champions

Este árbitro además fue protagonista en una acción polémica que, si bien no influyó directamente contra la selección Argentina, tuvo a Julián Álvarez como víctima y obligó a un cambio reglamentario por parte de la comisión arbitral de la FIFA.

Ocurrió en marzo de 2025, en el encuentro que Real Madrid eliminó a Atlético de Madrid de los octavos de final de la UEFA Champions League. Durante la definición por penales, Marciniak anuló el gol anotado por Álvarez por juzgar que había habido doble toque cuando el delantero argentino resbaló al momento de impactar la pelota.

Un par de meses más tarde, la International Board modificó la regla y determinó que en caso de que en la ejecución de un tiro penal haya doble toque y sea gol, el árbitro tendrá la potestad de ordenar que el disparo vuelva a realizarse y no darlo como errado.