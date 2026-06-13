Mundial 2026: el arquero uruguayo Gastón Olveira fue suplente en Paraguay y tras la goleada ante EEUU comenzaron a pedir su titularidad en streamings y redes sociales

El golero uruguayo Gastón Olveira , ex River Plate y selecciones juveniles celestes, finalmente fue suplente en el debut de Paraguay en el Mundial 2026 este viernes, en el que sufrieron una dura derrota ante Estados Unidos por 4-1 .

El entrenador Gustavo Alfaro, que tenía dudas en ese puesto, se decantó para el estreno por Orlando Gill, guardameta de San Lorenzo de Argentina de 26 años y 1,98 metros de altura.

Gill prácticamente no tuvo responsabilidad en los cuatro goles que recibió Paraguay ante Estados Unidos, el primero de ellos en contra, luego dos de Folarin Balogun inatajables y el último de Reyna en el que se estiró y no llegó a tocar el balón.

Tras la goleada, el próximo partido de Paraguay, obligado a recuperarse, será el sábado 20 ante Turquía y cerrará el 25 ante Australia.

Tras nacionalizarse, el uruguayo Gastón Olveira tendrá su debut en el arco de la selección de Paraguay en esta Fecha FIFA

"¿Qué hacés, muerto?": el insólito cruce del golero uruguayo de Olimpia, Gastón Olveira, con un asistente de Cerro Porteño mientras le hacían la nota del jugador del partido en el clásico

Piden a Olveira

Tras el partido, en las redes sociales y streamings comenzaron a pedir al uruguayo como titular, si bien reconocen que el arquero titular ante EEUU no tuvo culpa en los tantos.

Entienden que Olveira, de 33 años y 1,91, de Olimpia de Paraguay, tiene más experiencia en el puesto y para organizar la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nanduti/status/2065821932218437918&partner=&hide_thread=false ¿Orlando Gill tuvo responsabilidad en la vergonzosa derrota de Paraguay en el Mundial?



@Wilson11G: "El argumento era su proyección. ¿Cómo vas a hacer un proceso en una Copa del Mundo? ¿Para qué Alfaro piensa en el próximo Mundial?".



@carlincorrea: "Lo de Gill no solo… pic.twitter.com/gyHce9QEgg — Ñanduti (@nanduti) June 13, 2026

“Yo lo dije, si Gill se equivoca, chau. Olveira va a ser titular", dijo uno de los analistas de radio Ñanduti.

"No se equivocó en los goles, pero ya quedó con ese rótulo”, dijo otro de los periodistas sobre Orlando Gill.

En las redes sociales también piden a Olveira y señalaron que juega mejor con los pies que Gill.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nanduti/status/2065816065662238786&partner=&hide_thread=false ¿Orlando Gill es gol vy'a?



La mesa de #LaGranJugadaMundial analizó la actuación de Orlando Gill en la derrota ante EEUU.



@BrunoPont: "Todos sus saques fueron malos".



@Fedearias77: "Admito que no salió a cortar ningún centro, pero ayer ni Oliver Kahn nos salvaba. Es… pic.twitter.com/FkX4aw5xC6 — Ñanduti (@nanduti) June 13, 2026

“Lamentable que tengas a Gastón Olveira un arquero que juega en un grande del continente a un gran nivel y no le tengas de titular. Error de Alfaro en la elección del arquero”, fue uno de los comentarios.

Era una de las dudas de Alfaro

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, reconoció el pasado jueves 4 de junio que aún no decidía quién iba a ser el arquero en el debut de la Albirroja ante Estados Unidos en la Copa del Mundo, a la que el país suramericano regresa tras 16 años de ausencia.

"El arquero es un tema a resolver, de la misma manera que el 'nueve' es un tema a resolver", dijo el técnico durante la rueda de prensa previa al partido amistoso que Paraguay disputará mañana ante Nicaragua.

"Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", agregó, al tiempo que aseguró que sea cual sea su decisión el arco paraguayo "va a estar bien custodiado".

Alfaro convocó a la Copa del Mundo al uruguayo naturalizado Gastón Olveira, al guardameta del San Lorenzo de Argentina, Orlando Gill, y al experimentado Roberto 'Gatito' Fernández, quien fue el habitual durante las eliminatorias, pero perdió la titularidad en el club paraguayo Cerro Porteño y tiene poco ritmo de juego.