La IM abre inscripciones para una nueva edición de Barrido Inclusivo: cómo anotarse y de cuánto es el sueldo

La Intendencia de Montevideo (IM) abrirá entre el 31 de julio y el 17 de agosto las inscripciones para la edición 2026 del programa Barrido Inclusivo , una iniciativa dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad que combina empleo, capacitación y acompañamiento social.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El programa ofrecerá 120 cupos , distribuidos en cuatro zonas de trabajo de la capital, donde las participantes realizarán tareas de limpieza de calles y espacios públicos durante un período de 12 meses.

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en Montevideo que no hayan culminado la educación secundaria, se encuentren desempleadas o sin trabajo formal y no perciban jubilación ni pensión por vejez.

Allanamientos nocturnos: Botana acusó al FA de no votar contra el narco y Brenta le dijo que no tiene "autoridad moral" para juzgar a la izquierda

Las Fuerza Aérea Uruguaya confirmó el ambicioso proyecto para modernizar dos de sus aviones militares

Las interesadas deberán completar la inscripción de forma web y seleccionar el municipio donde prefieren desempeñar las tareas. Posteriormente se realizará un sorteo para asignar los cupos en cada zona.

Las cuadrillas trabajarán en las siguientes áreas:

Zona 1: municipios A y G.

municipios A y G. Zona 2: municipios B y C.

municipios B y C. Zona 3: municipios D y F.

municipios D y F. Zona 4: municipios CH y E.

Luego del sorteo, las organizaciones sociales encargadas de ejecutar el programa entrevistarán a las seleccionadas para conformar los equipos de trabajo.

Cupos para colectivos específicos

Además del cupo general, Barrido Inclusivo reserva lugares para distintos colectivos:

Mujeres con discapacidad (8%).

Mujeres migrantes (4%).

Mujeres afrodescendientes (12%).

Mujeres trans (4%).

Mujeres vinculadas a la clasificación de residuos (5%).

Mujeres liberadas del sistema carcelario (4%).

Mujeres trabajadoras sexuales (4%).

Mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género (5%).

Mujeres en situación de calle (16%).

Mujeres privadas de libertad (4%).

La Intendencia informó que los cupos destinados a mujeres en situación de violencia de género, en situación de calle y privadas de libertad no se asignarán por inscripción directa, sino mediante derivación de los organismos competentes.

Además, quienes hayan participado durante más del 50% de las actividades del programa en los últimos cinco años no podrán volver a postularse.

Qué tareas realizarán y cuánto dura el programa

Las participantes realizarán el barrido de veredas y cordones, además de la limpieza del entorno de árboles, contenedores, paradas de ómnibus y papeleras. También podrán desempeñar otras tareas vinculadas a la limpieza urbana que determine la División Limpieza de la IM.

El programa tiene una duración de 12 meses, con una carga de 36 horas semanales, de lunes a sábado, en un horario variable entre las 7:00 y las 14:00.

La remuneración corresponde a la fijada para el grupo 16, subgrupo 7, literal A del Consejo de Salarios.

El salario mínimo nominal fijado para el Literal A del Grupo 16, Subgrupo 07 (Enseñanza no formal) es de $ 32.765,28 a partir de enero de 2026. Este monto corresponde a la categoría base (que incluye puestos como Auxiliar de Mantenimiento, Limpieza y Cocina) por una carga horaria de 36 horas semanales.

Capacitación y acompañamiento

Además de las tareas operativas, Barrido Inclusivo incluye un componente socioeducativo con tres horas semanales de capacitación orientadas a fortalecer la inserción laboral y la autonomía económica de las participantes.

Los talleres abarcan contenidos como derechos laborales, salud y seguridad ocupacional, educación vial, salud mental, prevención de la violencia basada en género, alfabetización digital, comunicación, trabajo en equipo y elaboración de proyectos personales.

A partir del sexto mes se incorporarán capacitaciones específicas en distintos rubros de actividad, definidas junto a las participantes.

El programa también prevé el acompañamiento de equipos técnicos para abordar situaciones personales que puedan dificultar la inserción laboral, así como apoyo para el traslado mediante tarjeta STM y acceso a atención odontológica y oftalmológica. Al finalizar el proceso, las participantes obtendrán certificaciones de las capacitaciones realizadas y el carné de salud actualizado.