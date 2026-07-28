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La IM abre inscripciones para una nueva edición de Barrido Inclusivo: cómo anotarse y de cuánto es el sueldo

El programa ofrecerá 120 cupos para realizar tareas de limpieza de calle y espacios públicos durante un período de 12 meses

28 de julio de 2026 8:56 hs
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La Intendencia de Montevideo (IM) abrirá entre el 31 de julio y el 17 de agosto las inscripciones para la edición 2026 del programa Barrido Inclusivo, una iniciativa dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad que combina empleo, capacitación y acompañamiento social.

El programa ofrecerá 120 cupos, distribuidos en cuatro zonas de trabajo de la capital, donde las participantes realizarán tareas de limpieza de calles y espacios públicos durante un período de 12 meses.

Quiénes pueden inscribirse

La convocatoria está dirigida a mujeres mayores de 18 años residentes en Montevideo que no hayan culminado la educación secundaria, se encuentren desempleadas o sin trabajo formal y no perciban jubilación ni pensión por vejez.

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Las interesadas deberán completar la inscripción de forma web y seleccionar el municipio donde prefieren desempeñar las tareas. Posteriormente se realizará un sorteo para asignar los cupos en cada zona.

Las cuadrillas trabajarán en las siguientes áreas:

  • Zona 1: municipios A y G.
  • Zona 2: municipios B y C.
  • Zona 3: municipios D y F.
  • Zona 4: municipios CH y E.

Luego del sorteo, las organizaciones sociales encargadas de ejecutar el programa entrevistarán a las seleccionadas para conformar los equipos de trabajo.

Cupos para colectivos específicos

Además del cupo general, Barrido Inclusivo reserva lugares para distintos colectivos:

  • Mujeres con discapacidad (8%).
  • Mujeres migrantes (4%).
  • Mujeres afrodescendientes (12%).
  • Mujeres trans (4%).
  • Mujeres vinculadas a la clasificación de residuos (5%).
  • Mujeres liberadas del sistema carcelario (4%).
  • Mujeres trabajadoras sexuales (4%).
  • Mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género (5%).
  • Mujeres en situación de calle (16%).
  • Mujeres privadas de libertad (4%).

La Intendencia informó que los cupos destinados a mujeres en situación de violencia de género, en situación de calle y privadas de libertad no se asignarán por inscripción directa, sino mediante derivación de los organismos competentes.

Además, quienes hayan participado durante más del 50% de las actividades del programa en los últimos cinco años no podrán volver a postularse.

Qué tareas realizarán y cuánto dura el programa

Las participantes realizarán el barrido de veredas y cordones, además de la limpieza del entorno de árboles, contenedores, paradas de ómnibus y papeleras. También podrán desempeñar otras tareas vinculadas a la limpieza urbana que determine la División Limpieza de la IM.

El programa tiene una duración de 12 meses, con una carga de 36 horas semanales, de lunes a sábado, en un horario variable entre las 7:00 y las 14:00.

La remuneración corresponde a la fijada para el grupo 16, subgrupo 7, literal A del Consejo de Salarios.

El salario mínimo nominal fijado para el Literal A del Grupo 16, Subgrupo 07 (Enseñanza no formal) es de $ 32.765,28 a partir de enero de 2026. Este monto corresponde a la categoría base (que incluye puestos como Auxiliar de Mantenimiento, Limpieza y Cocina) por una carga horaria de 36 horas semanales.

Capacitación y acompañamiento

Además de las tareas operativas, Barrido Inclusivo incluye un componente socioeducativo con tres horas semanales de capacitación orientadas a fortalecer la inserción laboral y la autonomía económica de las participantes.

Los talleres abarcan contenidos como derechos laborales, salud y seguridad ocupacional, educación vial, salud mental, prevención de la violencia basada en género, alfabetización digital, comunicación, trabajo en equipo y elaboración de proyectos personales.

A partir del sexto mes se incorporarán capacitaciones específicas en distintos rubros de actividad, definidas junto a las participantes.

El programa también prevé el acompañamiento de equipos técnicos para abordar situaciones personales que puedan dificultar la inserción laboral, así como apoyo para el traslado mediante tarjeta STM y acceso a atención odontológica y oftalmológica. Al finalizar el proceso, las participantes obtendrán certificaciones de las capacitaciones realizadas y el carné de salud actualizado.

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