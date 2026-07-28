Avanzan las obras en la rambla de Carrasco: cómo cambiarán los cortes y desvíos de tránsito desde agosto

La Intendencia de Montevideo (IM) informó que avanza la obra de corrección del peralte —la inclinación de la calzada— en la curva de la rambla República de México , entre 6 de Abril y Araucana , en Carrasco.

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Este lunes culminó una de las principales etapas de la intervención con la colocación de la carpeta asfáltica en toda la senda norte , en sentido hacia el Centro.

Con estos trabajos finaliza la primera fase del proyecto, iniciada el 1° de junio, que incluyó la construcción de nuevos drenajes, la instalación de bocas de tormenta, la nivelación de tapas del colector de saneamiento y la pavimentación del tramo.

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A partir de la primera semana de agosto , las tareas se trasladarán a la senda sur , por lo que cambiará la circulación del tránsito.

Los vehículos que se dirijan hacia el este pasarán a utilizar la nueva calzada asfaltada de la senda norte, mientras que quienes circulen hacia el Centro continuarán con el desvío vigente por avenida Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth.

Cambios en el transporte

La comuna capitalina también anunció modificaciones para algunas líneas de ómnibus durante esta nueva etapa de la obra.

La línea 104 con destino al Este circulará por la nueva senda norte, siguiendo el mismo recorrido que el tránsito particular.

En tanto, el 104 hacia el Centro mantendrá el desvío por Blanes Viale y Rivera, con suspensión de las paradas ubicadas en Basilea y Ferrari, Bolivia y Boston, Bolivia y Canadá, Bolivia y Blanes Viale, y Bolivia y Rivera.

Como alternativa, se habilitarán paradas provisorias en Blanes Viale esquina Plaza Thays, Blanes Viale y Líbano, San Marino esquina Rambla, además de las paradas habituales del recorrido por Blanes Viale.

Por su parte, las líneas D1 y BT2 (bus turístico del circuito costero y de compras) continuarán desviando por Rambla, Bolivia, Ciudad de París, San Marino y luego retomarán su recorrido habitual.

Qué cambiará cuando finalice la obra

La intervención apunta a corregir la inclinación de la curva para mejorar el drenaje y la seguridad vial.

Una vez terminada la obra, la calzada con sentido hacia el este quedará elevada aproximadamente 50 centímetros, junto con los cordones y la vereda, generando una continuidad entre ambas calzadas.

Con esta modificación, el escurrimiento del agua se dirigirá hacia la calzada norte, lo que permitirá eliminar los desagües existentes en la senda sur.