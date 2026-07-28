Roberto Mancini, a un paso de volver a la selección de Italia tras el escándalo y la renuncia de Paolo Maldini

La jornada del martes parece crucial para el devenir de la selección de Italia , sumida en una crisis sin precedentes, con el posible regreso de Roberto Mancini al puesto de entrenador que restan detalles para su confirmación y la esperada dimisión del director técnico de la Federación, Paolo Maldini .

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Un portavoz de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) confirmó a la AFP que se están manteniendo "conversaciones con Roberto Mancini" para el puesto de seleccionador, mientras se está celebrando desde las 10h00 GMT el consejo federal de la Federación.

Se espera que el patrón de la FIGC, Giovanni Malagò , participe en una rueda de prensa hacia las 12h30 GMT, precisó esta fuente.

Andrea Pirlo , que parecía favorito a asumir el cargo de seleccionador de la Nazionale, anunció el lunes que ya no era candidato al puesto, tras haber sido ampliamente criticado por un contrato publicitario con una empresa rusa de apuestas deportivas y por su pobre bagaje como entrenador .

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Horas después, el patrón de la FIGC quiso calmar el ambiente y dijo que "dentro de poco" se anunciaría al nuevo seleccionador de la Nazionale.

Varios medios italianos anunciaron a lo largo del lunes que Paolo Maldini, nombrado en su puesto el pasado 11 de julio, podría dimitir junto a su consejero Leonardo, tras haber apostado por la candidatura de Pirlo frente a las reticencias de Malagò.

Se espera que el martes se haga pública su salida.

Una situación que solo echa más leña al fuego de la profunda crisis que rodea a la Nazionale, traumatizada tras no haber logrado clasificarse para tres Mundiales consecutivos (2018, 2022, 2026).

"Una Italia a reconstruir", tituló el martes La Gazzetta dello Sport, principal diario deportivo italiano, con los rostros de Antonio Conte y Mancini, este último principal favorito al puesto de seleccionador.

Roberto Mancini, el DT campeón de la Eurocopa 2020

Pese a haber sido el último seleccionador en lograr un título, en 2021 durante la Eurocopa, el nombre de Mancini tampoco genera apoyo unánime.

Su repentina dimisión del puesto en el verano boreal 2023 para responder a los cantos de sirena de Arabia Saudita, en un momento delicado para Italia en la campaña de clasificación a la Eurocopa 2024, le desacreditó a los ojos de muchos directivos de la FIGC.

Por su parte, Maldini, opuesto a la llegada de Conte o Mancini, podría ser reemplazado por el veterano Claudio Ranieri, según la prensa italiana.

FUENTE: AFP