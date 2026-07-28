A ocho meses de la sentencia, ¿cómo sigue el caso de Diego García, condenado a seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal?; su abogado, Diego Bandin, habló con Referí

El exjugador de Peñarol, Liverpool, Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba, entre otros, Diego García , vive sus días en un apartamento de la ciudad platense en Argentina, de la cual no puede salir, debido a que cumple una condena de prisión domiciliaria ocho meses después de que la Justicia argentina dictara una sentencia de seis años y ocho meses de prisión por agresión sexual con acceso carnal a una joven que lo denunció tras una fiesta. Dicha sentencia la dictó el juez Ezequiel Medrano.

El futbolista, además, tiene una tobillera electrónica que circunscribe sus movimientos al lugar en el que habita.

La joven de 21 años, jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata, denunció ante la Justicia que el 24 de febrero de 2021 asistió a una fiesta en una quinta de la localidad de Abasto de la que también participó un grupo de jugadores del pincharrata y que mientras esperaba para ingresar al baño, Diego García la tomó por la fuerza, la obligó a entrar con él y consumó el abuso.

Cuatro años y medio después, Diego García escuchó el veredicto del juez Ezequiel Medrano, el pasado 25 de noviembre, y al declararlo culpable, el futbolista sufrió una descompensación física y se desmayó, teniendo que ser asistido de urgencia por personal médico en la misma sala.

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Inmediatamente, este fallo llevó a que Peñarol cesara su vínculo con el volante.

Lo que dijo su abogado

Diego Bandin es el abogado de Diego García y estuvo durante todo el proceso del juicio junto al futbolista.

En la actualidad, mantienen un vínculo a través del teléfono para ver cómo sigue su caso.

Referí pudo dialogar con Bandin, quien trabaja en Argentina, y el abogado explicó cómo sigue la situación a ocho meses de la sentencia en primera instancia.

"Diego (García) se encuentra bien, dentro de lo que se puede decir 'bien' en un tema como este en el cual es inocente. Continúa con su prisión domiciliaria en La Plata. A fines de mayo, hace unos dos meses, tuvimos la audiencia de Casación y esperamos la resolución del tribunal con mucha fe", comentó el defensor del jugador a Referí.

Según agregó "para los tiempos que se toma Casación, la audiencia fue bien recibida, ya que normalmente cuando se apela, se toman más meses".

Diego Bandin, abogado de Diego García, en el juicio FOTO: TyC Sports

Para Bandin, "el fallo fue una vergüenza y tenemos esperanza de que esto sea revocado en Casación".

El abogado explicó que Diego García "tuvo pruebas a su favor y este juez (Ezequiel Medrano) no las tomó en cuenta. Vi este año otros casos con menos pruebas, con otro juez y los implicados fueron absueltos. Las dos amigas de ella, declararon a favor de Diego porque los vieron, y el juez no les dio cabida en el fallo. Sí le dieron credibilidad a ella que se puso a llorar en el juicio y dijo 'me abusó'".

"El DJ de la fiesta también declaró que los vio juntos en el baño y que no había visto nada extraño. Quizás el juez tenga algún interés personal o particular", señaló.

Según relató, Diego García "tuvo a favor las pruebas psicológicas y psiquiátricas, con cuatro peritos mujeres de las partes. Las amigas de ella declararon que no le creyeron lo que contaba. Se rompió el principio de inocencia y acá él se tiene que defender de la culpabilidad".

Y prosiguió: "La denunciante dio tres versiones diferentes: la denuncia, lo que le dijo el amigo de ella que dijera, y la tercera fue la de la psicóloga que la trataba hacía un año y medio. La pericia psicológica le dio mal y eso significa que miente. Dicen que él ejerció violencia sobre ella y eso es mentira".

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A su vez, sostuvo: "Si Diego fuera culpable, yo no lo hubiera defendido. Yo le creí y después me basé en las pruebas. Lo que tuvo con la denunciante, fue una relación consentida. Parece que el juez vio otra película que yo no vi".

Bandin dice que el futbolista uruguayo "tiene esperanzas" y "confía en su inocencia, como cuando le dijo al juez en pleno juicio que él era inocente".

Y añadió: "Espero que revoquen esta sentencia en Casación porque le están arruinando la vida a un pibe. Perdió su trabajo y es muy joven".

Ahora habrá que esperar algunos meses más para que un tribunal formado por tres jueces y no uno como en el juicio, tomen una resolución.

En caso de que siga manteniendo la culpabilidad de Diego García, la última posibilidad que le quedará al futbolista es la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.