El Observador / Fútbol / JUSTICIA

Diego García fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por abuso sexual: estará en prisión domiciliaria hasta que su condena quede firme

El futbolista de Peñarol fue condenado por abusar sexualmente, con acceso carnal, de una exjugadora de hockey de Estudiantes de La Plata

25 de noviembre 2025 - 13:29hs
Diego García

Diego García

Foto: @OficialCAP

El futbolista de Peñarol Diego García fue condenado por abuso sexual por la Justicia argentina este martes, tras el juicio en su contra que comenzó a fines de octubre, confirmaron fuentes del caso a Referí.

Distintos medios argentinos informaron que el jugador fue condenado a seis años y ocho meses de prisión. Quedará en prisión domiciliaria en Argentina, dentro del radio de la ciudad de La Plata y con tobillera electrónica, hasta que la sentencia quede firme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/smravenna/status/1993354795625664601&partner=&hide_thread=false

El juicio contra García, acusado de abusar de una jugadora de hockey de Estudiantes de La Plata en una fiesta cuando era jugador de ese club, constó de cinco audiencias en las cuales declararon distintos testigos, así como la denunciante y el jugador. También se tomó el relato de varios futbolistas.

La defensa de la víctima, encabezada por el abogado Marcelo Peña, afirmó en varias oportunidades que no buscó un resarcimiento económico por el caso, sino que siempre buscaron exclusivamente justicia.

Diego García, futbolista de Peñarol
CASO DIEGO GARCÍA

Juicio de Diego García: la declaración "liviana" del futbolista de Peñarol que sorprendió al abogado de Clara y la diferencia de relatos que denuncia la defensa de García

Diego García
ARGENTINA

Diego García conocerá este martes el veredicto en el juicio por presunta violación en Argentina; los detalles del caso del jugador de Peñarol

Peña dijo a Referí que el golpe en el pómulo que sufrió la denunciante es uno de los puntos claves del caso, ya que la defensa de García no logró explicar cómo ocurrió con su relato de los hechos. También entiende que fueron determinantes distintos chats que mostraban la preocupación del futbolista días después del hecho.

En tanto, el abogado de García, Diego Bandín, indicó que rechazaron en dos oportunidades un acuerdo abreviado porque el jugador necesitaba ir sí o sí a juicio para intentar demostrar su inocencia, ya que cualquier condena implicaba el final de su carrera.

Fuentes del caso indicaron a Referí que la defensa del jugador apuntó contra los distintos relatos que surgieron de los hechos desde la defensa de la víctima, así como de la falta de pericias médicas de la víctima.

Temas:

Diego García Peñarol abuso sexual Argentina

Diego García
