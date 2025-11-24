Dólar
PEÑAROL

Diego García viaja este martes a La Plata entre el "ojalá pueda estar el domingo" de Diego Aguirre y la posible rescisión de su contrato en Peñarol si es condenado por abuso sexual

Mientras se viene la segunda final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, el extremo vivirá una jornada de mucha tensión en la que se puede definir su futuro

24 de noviembre 2025 - 16:07hs
Diego García en Peñarol

Diego García en Peñarol

Foto: Leonardo Carreño

El extremo de Peñarol, Diego García, viajará este martes hacia La Plata, Argentina, para escuchar en persona a la hora 13 el veredicto del juez en el juicio en su contra por una denuncia de una exjugadora de hockey sobre césped de Estudiantes de La Plata, club en el que él jugaba entonces en 2021, por un supuesto abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para el futbolista.

Mientras tanto, el abogado defensor de Diego García, Diego Bandín, reiteró su pedido de absolver al futbolista aurinegro.

Diego García se juega el futuro en Peñarol y también su libertad

Existen tres escenarios en caso de que sea declarado culpable.

Este martes, el juez de la causa deberá explicar su resolución del caso y allí se abren tres escenarios en caso de que no sea absuelto, ya que allí, regresa enseguida a Uruguay.

En cambio, si es condenado, hay tres escenarios posibles.

Maximiliano Olivera, Diego García y Jaime Báez
Maximiliano Olivera, Diego García y Jaime Báez

Maximiliano Olivera, Diego García y Jaime Báez

El más probable que se maneja en la prensa argentina, es que el futbolista sea condenado, pero, como la sentencia es apelable, no quede firme.

El segundo, es que sea condenado y el juez no lo deje salir de Argentina, por más que pueda permanecer en libertad.

En tanto, el último es que sea trasladado a un lugar de reclusión.

Si se da el primero, Diego García seguirá como condenado, pero puede volver a Uruguay.

Pero como informó Referí, lo que sí cambiará es su situación con Peñarol, ya que si es condenado, por más que pueda apelar, igualmente quedará libre del club.

Diego García y Lucas Rodríguez
Diego García y Lucas Rodríguez

Diego García y Lucas Rodríguez

Así lo confirmó el martes de la semana pasada el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".

Como contrapartida, el técnico de Peñarol, Diego Aguirre, dijo en la conferencia de prensa posterior al 2-2 que pretende contar con Diego García para el clásico de la segunda final ante Nacional del próximo domingo 30 de este mes.

Consultado sobre la posibilidad de que el futbolista juegue la revancha, Aguirre indicó: "Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".

