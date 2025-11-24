Diego García viaja este martes a La Plata entre el "ojalá pueda estar el domingo" de Diego Aguirre y la posible rescisión de su contrato en Peñarol si es condenado por abuso sexual
Mientras se viene la segunda final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, el extremo vivirá una jornada de mucha tensión en la que se puede definir su futuro
24 de noviembre 2025 - 16:07hs
Diego García en Peñarol
Foto: Leonardo Carreño
El extremo de Peñarol, Diego García, viajará este martes hacia La Plata, Argentina, para escuchar en persona a la hora 13 el veredicto del juez en el juicio en su contra por una denuncia de una exjugadora de hockey sobre césped de Estudiantes de La Plata, club en el que él jugaba entonces en 2021, por un supuesto abuso sexual con acceso carnal.
Así lo confirmó el martes de la semana pasada el presidente Ignacio Ruglio en Carve Deportiva: "El tema de Diego García es un tema que el club ha sido suficientemente claro. Desde el día 1 dijimos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre la culpabilidad. En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato, así tenga instancias de apelación. Hasta el día de hoy eso no pasó, por lo tanto en la ley que rige en nuestros países, es inocente y tiene derecho a trabajar".
Consultado sobre la posibilidad de que el futbolista juegue la revancha, Aguirre indicó: "Espero tenerlo, estamos esperando, ojalá que pueda estar, hizo un buen partido, ha sido un jugador importante durante todo el año, así que ojalá que pueda estar para el domingo porque necesitamos de todos".