Luis Suárez perdió la titularidad en Inter Miami: "Sacar un jugador que ha hecho 600 goles no es fácil", dijo Mascherano tras el 4-0 a Cincinatti

El técnico del Inter Miami , el argentino Javier Mascherano, aseguró este domingo que tomar la decisión de dejar en el banco a un jugador como Luis Suárez "no es fácil", pero subrayó que el uruguayo fue un "ejemplo de grandeza".

Inter Miami se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Conferencia Este de la MLS tras golear por 0-4 a Cincinnati con anotaciones de Lionel Messi, Mateo Silvetti y doblete de Tadeo Allende.

Mascherano decidió apostar por el joven Silvetti, de 19 años, en lugar de Suárez, quien ingresó a los 76 minutos, y la elección resultó plenamente acertada.

"No es una decisión fácil sacar un jugador como Luis, con su trayectoria, con la importancia que tiene. Tengo que decir que es admirable como él tomó la decisión", dijo Mascherano durante una rueda de prensa después del partido.

"Ha dado un ejemplo de grandeza sobre cómo comportarse, ante una decisión difícil que el entrenador toma, ha sido un ejemplo claro para sus compañeros. Sacar un jugador que ha hecho 600 goles no es fácil y Luis ha dado un gran mensaje a todos", aseguró.

Mascherano, de hecho, subrayó que "el partido se empieza a ganar" gracias a la forma en que Suárez aceptó la suplencia.

"Lo hablamos en la semana, lo entendió, ayudó a sus compañeros, entrenó de la mejor manera y estuvo siempre detrás", lo alabó el timonel argentino.

El triunfo permitió que el Pistolero, cuya continuidad está en entredicho por su declinante rendimiento, como Sergio Busquets y Jordi Alba, que sí han confirmado su retiro tras este torneo, aplazaran sus despedidas del fútbol como mínimo un partido más.

Luis Suárez y Telasco Segovia tras el triunfo 4-0 ante Cincinatti

Más allá del delantero uruguayo, Mascherano aseguró que su equipo ha llegado a este tramo de la temporada "de una manera idónea", a pesar de la carga de partidos acumulada en todo el año.

"Uno lo nota en el día a día, en el ambiente, con las ganas que se entrena. Los jugadores la pasan bien, cuando la pasan bien se nota la buena energía", dijo.

El Inter Miami espera ahora rival en la final del Este, que saldrá del enfrentamiento entre el Philadelphia Union y el New York City.

Goleada de Inter Miami

El Inter Miami goleó este domingo 4-0 al FC Cincinnati y avanzó por primera vez a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana (MLS) gracias a la magia de Lionel Messi, que firmó un gol y un triplete de asistencias.

El crack argentino, de 38 años, abrió el marcador de cabeza tras un centro de su joven compatriota Mateo Silvetti en el minuto 19 en el TLQ Stadium de Cincinnati (Ohio).

En el 57 cambiaron los roles y Messi brindó el pase del segundo tanto a Silvetti, el habilidoso punta de 19 años al que Javier Mascherano mantuvo en la titularidad en detrimento de Luis Suárez.

Otro atacante argentino, Tadeo Allende, sentenció la clasificación de Miami con dos fulminantes contragolpes, en el 62 y 74, tras otras dos asistencias de lujo de Messi.

El Inter se colocó a dos pasos de su ansiado primer título de liga a lomos de la genialidad inagotable del Diez, que acumula seis goles y seis asistencias en los cuatro partidos de playoffs.

"¡¡¡VAMOSSSS!!! Gran partido de todo el equipo contra un rival que siempre nos había costado muchísimo. Un pasito más", celebró Messi en sus redes sociales.

El próximo sábado, Miami será anfitrión de la final del Este frente al New York City, que este domingo se impuso por 1-0 al Philadelphia Union con una diana del argentino Maxi Moralez.

En el Oeste, el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller espera rival del duelo del lunes entre el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano y el Minnesota United.

Por su mejor resultado en la fase regular ante los equipos del Oeste, el Inter tendría asegurada también la localía en caso de clasificar a la final del 6 de diciembre.

