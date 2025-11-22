Dólar
Fútbol / DIVISIONAL D

Deportivo LSM 2-1 Liffa: el equipo de Luis Suárez y Messi se consagró campeón y ascendió a la Divisional C

Deportivo LSM derrotó 2-1 a Liffa por la última fecha de la Divisional D y, con el empate de Rincón FC, consiguió el título y el ascenso a la Divisional C

22 de noviembre 2025 - 10:00hs
Deportivo LSM

EN VIVO

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, derrotó en condición de local a Liffa por 2-1 por la última fecha de la Divisional D, luego de remontar el partido cerca del final del encuentro y, con el empate 0-0 de Rincón FC ante Academia FC, se consagró campeón y obtuvo el ascenso de manera directa a la Divisional C.

Live Blog Post

Seguí el partido en vivo entre Deportivo LSM y Liffa

Embed - Watch Party con Luis Suárez, Iñaki Abadie, Rafa Cotelo y sorpresas | 22/11/2025

Live Blog Post

Deportivo LSM ascendió a la Divisional C

En su primer año compitiendo en la liga uruguaya, en la Divisional D, se consagró campeón y ascendió de manera directa a la Divisional C luego de una campaña magnífica con 31 puntos.

Remontó ante Liffa, ganó 2-1 y con el empate entre Rincón FC y Academia FC, quedó en la primera posición en soledad y selló el ascenso directo el equipo de Luis Suárez de Messi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/1992249504884777239&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Final del partido: Deportivo LSM 2-1 Liffa

Finalizó el encuentro con triunfo de Deportivo LSM por 2-1, que remontó en el final y se encuentra a la espera del final del partido entre Rincón FC y de Academia, que empatan 0-0.

Live Blog Post

Minuto 75: ¡Goool Deportivo LSM!

Rodrigo Pastorini de penal, con un remate cruzado, establece la remontada y el 2-1 parcial ante Liffa. En menos de dos minutos, Deportivo LSM revirtió la historia.

Live Blog Post

Minuto 73: penal para Deportivo LSM

Live Blog Post

Minuto 72: ¡Gool de Deportivo LSM!

Un gran cabezazo de Santiago Ugarte dentro del area tras un centro por la derecha puso el 1-1 cerca del final.

Live Blog Post

Así está la tabla de posiciones del Divisional D

Tabla divisional D

Live Blog Post

Primer tiempo: Deportivo LSM 0-1 Liffa

Al término del primer tiempo, Deportivo LSM cae 1-0 de local ante Liffa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportivoLSM/status/1992230965067096281&partner=&hide_thread=false

