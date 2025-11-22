Deportivo LSM 2-1 Liffa: el equipo de Luis Suárez y Messi se consagró campeón y ascendió a la Divisional C

Live Blog Post

Deportivo LSM ascendió a la Divisional C

En su primer año compitiendo en la liga uruguaya, en la Divisional D, se consagró campeón y ascendió de manera directa a la Divisional C luego de una campaña magnífica con 31 puntos.

Remontó ante Liffa, ganó 2-1 y con el empate entre Rincón FC y Academia FC, quedó en la primera posición en soledad y selló el ascenso directo el equipo de Luis Suárez de Messi.