Deportivo LSM 2-1 Liffa: el equipo de Luis Suárez y Messi se consagró campeón y ascendió a la Divisional C

Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, derrotó en condición de local a Liffa por 2-1 por la última fecha de la Divisional D, luego de remontar el partido cerca del final del encuentro y, con el empate 0-0 de Rincón FC ante Academia FC, se consagró campeón y obtuvo el ascenso de manera directa a la Divisional C.
