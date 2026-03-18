Sorteo de la Copa Libertadores: el peor y el mejor grupo que le puede tocar a Nacional y a Peñarol

Este jueves 19 de marzo se celebrará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 , con Nacional y Peñarol como únicos equipos uruguayos participantes , en esta instancia en la que participan los 32 mejores equipos del continente tras las eliminaciones de Juventud y Liverpool en fases previas.

El sorteo, que se realizará en Asunción, comenzará a la hora 20 de Uruguay y se podrá ver a través de ESPN, contará con cuatro bombos de ocho equipos que definirán los ocho grupos de cuatro clubes.

La ubicación de cada equipo en los bombos se basa en sus posiciones en el Ranking Conmebol, que evalúa el rendimiento de los clubes en los últimos diez años , considerando también el valor histórico de los logros obtenidos en Libertadores y Sudamericana. En el bombo 1 van los clubes mejor ranqueados, mientras que en el 4 se encuentran los que están más lejos en la tabla o los que ingresaron por las fases previas.

Los grandes integran el bombo 1 , ya que ambos se ubican en el top 8: Peñarol está quinto y Nacional octavo.

Se definieron los bombos de la Copa Libertadores, tras la eliminación de Juventud: la ubicación y los posibles rivales de Peñarol y Nacional

Este año varios equipos que ocupan los primeros puestos, como River Plate, Atlético Mineiro y San Pablo, no jugarán la copa, y en el primer bombo está Independiente del Valle, ubicado en el puesto 16 de la tabla de Conmebol.

Como única limitante del sorteo para confeccionar los grupos, no puede haber equipos del mismo país en la misma llave..

Los bombos de la Copa Libertadores

Los bombos de la Copa Libertadores 2026 quedaron delimitados de la siguiente manera:

Bombo 1: Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguay), Nacional (Uruguay), LDU Quito (Ecuador), Fluminense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2: Libertad (Paraguay), Estudiantes de La Plata (Argentina), Cerro Porteño (Paraguay), Lanús (Argentina), Corinthians (Brasil), Bolívar (Bolivia), Cruzeiro (Brasil) y Universitario (Perú).

Bombo 3: Junior (Colombia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Independiente Santa Fe (Colombia), Coquimbo Unido (Chile), Always Ready (Bolivia), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Cusco (Perú).

Bombo 4: Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Mirassol (Brasil), Barcelona (Ecuador), Deportes Tolima (Colombia), Sporting Cristal (Perú) y Deportivo Independiente Medellín (Colombia).

Los peores grupos, por ranking, que le pueden tocar a Peñarol y Nacional

Como integrantes del bombo 1, los grandes evitan a algunos de los rivales más fuertes de la copa, como Flamengo y Palmeiras.

Por su puesto en el Ranking Conmebol, el peor grupo que le puede tocar a cada uno es: Libertad de Paraguay (17° en el ranking), Junior de Colombia (34°) y Barcelona de Ecuador (28°). Este último se ubica en el bombo 4 por haber clasificado a la fase de grupos a través de las instancias previa de la copa.

Sin embargo, en el mismo bombo de Libertad también hay clubes como Lanús, vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa (en el Maracaná y ante el Flamengo), Estudiantes de La Plata, último campeón argentino, o Corinthians y Cruzeiro de Brasil.

TOPSHOT - Lanus' defender #24 Carlos Izquierdoz and midfielder #11 Eduardo Salvio lift the trophy next to teammates on the podium after winning the Recopa Sudamericana second leg final football match between Brazil's Flamengo and Argentina's Lanus at the El festejo de Lanús tras ganar la Recopa Sudamericana en el Maracaná ante el Flamengo Foto: AFP

Considerando los recientes premios del granate, el peor grupo para los grandes podría estar conformado por: Lanús, Junior y Barcelona.

Esto no solo implicaría un cruce con el campeón de la Sudamericana y la Recopa, sino también un viaje al calor de Barranquilla y a Guayaquil, un destinos difíciles para los uruguayos.

El grupo más accesible para los grandes

Del otro lado, también por ranking, los rivales de grupo más accesibles que le pueden tocar a Nacional y Peñarol son: Universitario de Perú (32°), Deportivo La Guaira de Venezuela (114°) e Independiente Rivadavia de Argentina o Mirassol de Brasil (sin ranking, por participar por primera vez de una copa internacional).

En el bombo 3 el peor ubicado en el ranking es Cusco de Perú (144°), pero al ser del mismo país que Universitario no podría quedar en el mismo grupo, por lo que la siguiente mejor opción es La Guaira.

Dentro del bombo 4 Rivadavia y Mirassol no cuentan con ranking, pero sus credenciales no los muestran como rivales fáciles: el conjunto argentino es el vigente campeón de la Copa Argentina, mientras que los brasileños sorprendieron en su primera temporada en el Brasileirao finalizando en el cuarto lugar.

El peor ubicado en el Ranking de ese bombo es Platense, clasificado como campeón argentino en el primer semestre del 2025. Considerando esto, el grupo más accesible para los uruguayos también podría ser: Universitario, Deportivo La Guaria y Platense.

Aunque implica dos viajes largos a Venezuela y Perú, los partidos serían contra dos rivales a priori más accesibles que los demás sus respectivos bombos, y Platense se encuentra fuera de puestos de clasificación a la siguiente fase del Torneo Apertura argentino, y viene de salir último en su grupo en el Clausura 2025, luego de salir campeón.