"Se lo dedico a mi madre que falleció": el emocionante momento del ex Nacional Christian Ebere tras marcar dos goles con Cruz Azul; mirá el video

El delantero nigeriano Cristian Ebere , ex Nacional, fue la figura de Cruz Azul de México al marcar dos goles este sábado en el triunfo3-2 a los Zorros del Atlas por la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

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Pero además, tuvo una emocionante dedicatoria el recibir el premio de MVP de la noche.

Christian Ebere no solo anotó dos goles para la victoria de Cruz Azul de visita en los playoffs de la Liga MX de México, sino que fue la figura; mirá los videos

El ex Nacional Christian Ebere fue elogiado por su compatriota Victor Osimhen, con quien fue campeón del mundo sub 17: "Tiene un corazón de león"

“Me sentí bien”, dijo Ebere tras su doblete.

“Esto se lo dedicó a mi madre que falleció”, agregó. “Estos goles fueron muy importantes para mí y para el equipo también”, señaló.

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul y su emocionante dedicatoria Ebere con su premio MVP en Cruz Azul y su emocionante dedicatoria

Cruz Azul gana con doblete de Ebere

De visita en el estadio Jalisco, La Máquina del Cruz Azul venció 3-2 a los Zorros del Atlas.

La vuelta se jugará el próximo sábado en el estadio Banorte, donde el Atlas del entrenador argentino Diego Cocca tendría que ganar por dos goles para avanzar a semifinales.

"Le dije a los muchachos 'hay que reposar la cabeza en la almohada y estar tranquilos porque no se guardaron nada'. Está ahora el desafío de ir de visita a buscar ganar dentro de nuestra idea y con nuestras herramientas", declaró Cocca.

Christian Ebere

En su segundo juego con el timonel mexicano Joel Huiqui, el Cruz Azul terminó con una racha del Atlas sin recibir gol que duró 408 minutos.

"El equipo se mostró muy maduro y está muy consciente de que el partido de vuelta va a ser muy complicado ante un rival que ha mostrado grandes cosas", comentó Huiqui.

Ebere

El argentino Carlos Rotondi marcó el 1-0 para el equipo celeste con una definición dentro del área al minuto 45+3. El nigeriano Christian Ebere definió el 2-0 con un toque dentro del área chica, al 55'.

Alfonso González, al 69', con un cabezazo a bocajarro, y Aldo Rocha, al 61, de penal, le dieron el empate momentáneo a la escuadra rojinegra.

Ebere sentenció el triunfo de 3-2 del Cruz Azul con un penal al 87'.