Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MÉXICO

"Se lo dedico a mi madre que falleció": el emocionante momento del ex Nacional Christian Ebere tras marcar dos goles con Cruz Azul; mirá el video

"Estos goles fueron muy importantes para mí y para el equipo también”, señaló Christian Ebere, MVP en Cruz Azul; mirá el video

4 de mayo de 2026 10:43 hs

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul y su emocionante dedicatoria

El delantero nigeriano Cristian Ebere, ex Nacional, fue la figura de Cruz Azul de México al marcar dos goles este sábado en el triunfo3-2 a los Zorros del Atlas por la ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Pero además, tuvo una emocionante dedicatoria el recibir el premio de MVP de la noche.

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul
Ebere con su premio MVP en Cruz Azul

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul

El ex Nacional Christian Ebere fue elogiado por su compatriota Victor Osimhen, con quien fue campeón del mundo sub 17: "Tiene un corazón de león"

Christian Ebere no solo anotó dos goles para la victoria de Cruz Azul de visita en los playoffs de la Liga MX de México, sino que fue la figura; mirá los videos

“Me sentí bien”, dijo Ebere tras su doblete.

“Esto se lo dedicó a mi madre que falleció”, agregó. “Estos goles fueron muy importantes para mí y para el equipo también”, señaló.

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul y su emocionante dedicatoria

Ebere con su premio MVP en Cruz Azul y su emocionante dedicatoria

Cruz Azul gana con doblete de Ebere

De visita en el estadio Jalisco, La Máquina del Cruz Azul venció 3-2 a los Zorros del Atlas.

La vuelta se jugará el próximo sábado en el estadio Banorte, donde el Atlas del entrenador argentino Diego Cocca tendría que ganar por dos goles para avanzar a semifinales.

"Le dije a los muchachos 'hay que reposar la cabeza en la almohada y estar tranquilos porque no se guardaron nada'. Está ahora el desafío de ir de visita a buscar ganar dentro de nuestra idea y con nuestras herramientas", declaró Cocca.

Christian Ebere

En su segundo juego con el timonel mexicano Joel Huiqui, el Cruz Azul terminó con una racha del Atlas sin recibir gol que duró 408 minutos.

"El equipo se mostró muy maduro y está muy consciente de que el partido de vuelta va a ser muy complicado ante un rival que ha mostrado grandes cosas", comentó Huiqui.

Ebere

El argentino Carlos Rotondi marcó el 1-0 para el equipo celeste con una definición dentro del área al minuto 45+3. El nigeriano Christian Ebere definió el 2-0 con un toque dentro del área chica, al 55'.

Alfonso González, al 69', con un cabezazo a bocajarro, y Aldo Rocha, al 61, de penal, le dieron el empate momentáneo a la escuadra rojinegra.

Ebere sentenció el triunfo de 3-2 del Cruz Azul con un penal al 87'.

Las más leídas

Albion 3-2 Nacional por el Torneo Apertura: con un equipo alternativo, el tricolor acumuló su tercera derrota consecutiva

Jorge Bava se mostró muy crítico con los "accidentes" defensivos de Nacional e informó que el Diente López no viaja a Colombia por Copa Libertadores

Racing 1-1 Montevideo City Torque: el campeón recibió el trofeo con toda su gente, por haber ganado muy bien el Torneo Apertura; mirá los goles del partido

Deportivo LSM debutó en la Primera Divisional C con triunfo 1-0 y el estreno de Rodrigo Amaral: mirá los resultados de la primera fecha

Temas

Christian Ebere Nacional Cruz Azul de México

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos