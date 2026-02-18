El ex Nacional Christian Ebere fue elogiado por su compatriota Victor Osimhen, con quien fue campeón del mundo sub 17: "Tiene un corazón de león"

El exdelantero de Nacional y actual jugador del Cruz Azul Christian Ebere recibió el elogio de un compatriota que es figura en Europa , y que compartió con él un campeonato del mundo sub 17: Victor Osimhen.

El atacante nigeriano fue una de las figuras en la victoria 5-2 del Galatasaray contra la Juventus por los Playoffs de la Champions League , y tras el partido charló mano a mano con un periodista de TNT Sports México, que le consultó sobre Ebere, su excompañero en las juveniles de Nigeria con el que ganó el Mundial Sub 17 de 2015 .

Tras mostrarle una foto de él junto al flamante jugador de Cruz Azul, Osimhen dijo en primer lugar: "Sí, lo recuerdo. Él es un hermano. Es un tipo de primera, me cae bien".

Luego, el delantero destacó que Ebere "es un adicto al trabajo". "Siempre está corriendo en el gimnasio. Siempre está ahí, es el último en irse después de que termina cada entrenamiento", valoró, y marcó que habla "de vez en cuando" con su excolega.

LIGA DE CAMPEONES El eufórico festejo de Lucas Torreira en la contundente victoria de Galatasaray ante Juventus por 5-2 en los playoffs de la Liga de Campeones

MÉXICO Cruz Azul perdía con el bicampeón mexicano, Toluca, le dieron ingreso a Christian Ebere, debutó y fue fundamental en la jugada del empate de visita; mirá el video

El jugador del Galatasaray aseguró estar feliz de que su compatriota "haga lo suyo" y "también esté cumpliendo sus sueños", y declaró que Ebere "tiene un corazón de león".

"Creo que puede sobrevivir en cualquier liga, y es un talento de primer nivel. Me alegro por él y le deseo lo mejor", continuó Osimhen, quien remarcó que "definitivamente" será hincha de Cruz Azul mientras Ebere esté en el equipo. "Adonde quiera que vaya, apoyaré a su club", concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TNT Sports México (@tntsportsmex)

El Mundial Sub 17 que Osimhen y Ebere ganaron con Nigeria

Osimhen y Ebere fueron dos de los atacantes que le dieron a Nigeria el Mundial Sub 17 de 2015, disputado en Chile.

El delantero del Galatasaray fue el goleador del torneo con diez goles. Anotó en los siete partidos de la copa, incluyendo un gol en la final que Nigeria le ganó a Malí por 2-0.

Ebere, en tanto, jugó cinco partidos del torneo y anotó un tanto en las semifinales contra México, partido que su selección ganó 4-2. El exjugador de Nacional fue titular en la final del Mundial junto a Osimhen, y salió sustituido en el entretiempo.