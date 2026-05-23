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Así están Nacional y Peñarol en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Sudamérica tiene seis cupos para el Mundial de Clubes, siendo 4 campeones y 2 por ranking Conmebol, y en este momento Nacional y Peñarol están lejos

23 de mayo de 2026 10:38 hs
Eric Remedi de Peñarol ante Tomás Verón Lupi de Nacional por el Torneo Apertura

Eric Remedi de Peñarol ante Tomás Verón Lupi de Nacional por el Torneo Apertura

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

La Copa Libertadores 2026 sigue su curso y entró en la recta final de la primera fase, a falta de una fecha para el final de la fase de grupos, con Nacional y Peñarol ya eliminados del certamen, por lo que de cara al Mundial de Clubes 2029 el ranking Conmebol es fundamental para decidir a los clasificados al torneo.

La última y primera edición, que se disputó en 2025 en Estados Unidos y que tuvo como campeón al Chelsea, dejó la vara alta y la FIFA ya piensa en la próxima, que se disputará en 2029, aún con sede a confirmar.

En el caso de que la Federación decida mantener el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis cupos para disputar el Mundial de Clubes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol.

El logo del Mundial de Clubes 2025
El logo del Mundial de Clubes 2025

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Hasta el momento, Flamengo es el único sudamericano clasificado por ser el campeón del certamen continental en 2025, luego de vencer en la final a Palmeiras por 1-0 en Lima. Por ende, la pelea por los cinco lugares restantes no para de crecer y el ranking tiene dueños provisionales, con Nacional y Peñarol un poco lejos.

Los criterios de clasificación de Conmebol

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por cada triunfo, uno por empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda eliminatoria. Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo.

Otro detalle a tener en cuenta es que ningún país puede contar con más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. En ese sentido, si Brasil consagra otro campeón entre las ediciones 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por ranking, independientemente del lugar que ocupe en la tabla. Solo por campeón.

Así están Nacional y Peñarol en el ranking Conmebol

  1. Flamengo (clasificado) — 64 puntos
  2. Palmeiras — 57 puntos
  3. Liga de Quito — 50 puntos
  4. Estudiantes de LP — 37 puntos
  5. Racing — 35 puntos
  6. Cerro Porteño — 30 puntos
  7. Independiente del Valle — 27 puntos
  8. Peñarol — 26 puntos
  9. São Paulo — 25 puntos
  10. Vélez — 24 puntos
  11. Universitario — 23 puntos
  12. River Plate — 23 puntos
  13. Botafogo — 21 puntos
  14. Libertad — 20 puntos
  15. Rosario Central — 19 puntos
  16. Independiente Rivadavia — 19 puntos
  17. Mirassol — 18 puntos
  18. Nacional — 18 puntos
  19. Corinthians — 17 puntos
  20. Bolívar — 17 puntos
  21. Internacional — 17 puntos
  22. Atlético Nacional — 17 puntos
  23. Coquimbo — 16 puntos
  24. Sporting Cristal 16 puntos
  25. Fortaleza — 15 puntos
  26. Central Córdoba — 14 puntos
  27. Universidad Católica — 13 puntos
  28. Barcelona — 13 puntos
  29. Cruzeiro — 11 puntos
  30. Platense — 10 puntos
  31. Universidad Católica — 10 puntos
  32. Olimpia — 11 puntos
  33. Platense — 10 puntos
  34. Deportes Tolima — 10 puntos
  35. Boca Juniors — 10 puntos
  36. Independiente Medellín — 10 puntos
  37. Bahía — 10 puntos
  38. Lanús — 9 puntos
  39. Universidad Central Venezuela — 9 puntos
  40. San Antonio Bulo Bulo — 9 puntos
  41. Atlético Bucaramanga — 9 puntos
  42. Fluminense — 8 puntos
  43. Colo Colo — 8 puntos
  44. Alianza Lima — 8 puntos
  45. Junior — 7 puntos
  46. Talleres — 7 puntos
  47. Always Ready — 6 puntos
  48. La Guaira — 6 puntos
  49. Cusco — 4 puntos
  50. Carabobo 4 puntos
  51. Deportivo Táchira — 3 puntos

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