Así están Nacional y Peñarol en el ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

La Copa Libertadores 2026 sigue su curso y entró en la recta final de la primera fase, a falta de una fecha para el final de la fase de grupos, con Nacional y Peñarol ya eliminados del certamen , por lo que de cara al Mundial de Clubes 2029 el ranking Conmebol es fundamental para decidir a los clasificados al torneo.

La última y primera edición, que se disputó en 2025 en Estados Unidos y que tuvo como campeón al Chelsea, dejó la vara alta y la FIFA ya piensa en la próxima, que se disputará en 2029, aún con sede a confirmar.

En el caso de que la Federación decida mantener el formato de 32 equipos, Sudamérica tendrá seis cupos para disputar el Mundial de Clubes: cuatro campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028 , más dos clubes que ingresen por ranking Conmebol .

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Hasta el momento, Flamengo es el único sudamericano clasificado por ser el campeón del certamen continental en 2025, luego de vencer en la final a Palmeiras por 1-0 en Lima. Por ende, la pelea por los cinco lugares restantes no para de crecer y el ranking tiene dueños provisionales, con Nacional y Peñarol un poco lejos.

Los criterios de clasificación de Conmebol

El sistema de clasificación mantiene el mismo criterio que se aplicó en la primera edición del certamen. Los clubes suman puntos desde la fase de grupos de la Copa Libertadores: tres por cada triunfo, uno por empate y un bonus de tres unidades por avanzar de ronda eliminatoria. Al concluir el período 2025–2028, los dos equipos mejor posicionados en el ranking que no hayan accedido como campeones obtendrán el pase directo.

Otro detalle a tener en cuenta es que ningún país puede contar con más de dos representantes, salvo que se trate de campeones. En ese sentido, si Brasil consagra otro campeón entre las ediciones 2026 y 2028, ningún club brasileño adicional podrá ingresar por ranking, independientemente del lugar que ocupe en la tabla. Solo por campeón.

Así están Nacional y Peñarol en el ranking Conmebol