¿En qué se pierde tiempo en los partidos del fútbol uruguayo? La Liga AUF y los datos que preocupan

El Summit AUF 2026 que la Asociación Uruguaya de Fútbol realizó por primera vez este jueves en el Antel Arena contó con una charla que tuvo repercusiones y comentarios, en la que se detalló el tiempo efectivo de juego en los partidos de la Liga de Primera división

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La ponencia “Presentación de los datos de la Liga AUF Uruguaya” tuvo como principal conclusión de que se juega menos tiempo que lo que el partido está detenido.

La charla estuvo a cargo de Kevin Beckman, del departamento de análisis de la selección uruguaya, y de Gabriel Skrilec, referente del área de Juveniles, quien fue quien explicó los distintos números.

Kevin Beckman, del departamento de análisis de la selección uruguaya, y de Gabriel Skrilec, referente del área de Juveniles de AUF

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Este seguimiento del tiempo efectivo y tiempo muerto del fútbol uruguayo se viene realizando desde 2023.

El informe explica "en qué perdemos el tiempo en la liga uruguaya de Primera división”, dijo Skrilec al presentar los datos basados en los 296 partidos de la Liga AUF Uruguaya del año pasado, que tuvo 2.5 goles casi de promedio.

“Se juega menos que lo que está parado”, señaló, como principal revelación.

Presentación de los datos de la Liga AUF Uruguaya en el Summit AUF 2026 Presentación de los datos de la Liga AUF Uruguaya en el Summit AUF 2026

El promedio de esos 296 partidos indica que el tiempo efectivo fue de 46:28 minutos, el tiempo muerto de 51:45 y el tiempo total de 98:13.

Por torneo, el Clausura es el que tiene menor promedio de tiempo efectivo (45,55 minutos) y la mayor de tiempo muerto (52.34), lo que, indicaron, coincide con el cierre del año y la definición zona de descenso.

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El desglose por equipo, promedio de tiempo muerto, tiene en el podio a Miramar Misiones con 55.5 minutos, Cerro con 54,9 y Racing con 54,8.

Entre los grandes, Nacional aparece 9° con 51,8 minutos y Peñarol 13° con 49,0.

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El equipo con menos tiempo muerto fue Liverpool con 47,8 de promedio.

El partido con mayor tiempo muerto fue Cerro Largo - Racing, 2-2, por la 13ª fecha del Clausura, con 68:24 minutos.

¿En qué se pierde el tiempo?

El informe también detalló en qué situaciones se pierde más el tiempo en la Liga AUF Uruguaya.

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Lideró el saque de banda con 09:48 de promedio, con 46 saques por partido, seguido por el saque de meta con 06:46 y la falta en campo propio con 6:30. Esas tres primeras categorías concentran el 45% del tiempo muerto.

Luego, aparecen la falta en campo rival (06:10), saque de esquina (04:50), lesiones (03:20) con una indicación: el reinicio del arquero no se contabilizada dentro de las interrupciones totales porque el balón no sale del campo, cambios (03:06), gol y festejos (02:46), otros (02:35), con VAR (02:08), reinicio de arquero (02:04), offside (00:54) y penal (00:44).

Los arqueros y el cambio de regla de 8 segundos

El estudio también se enfocó en los arqueros y si fue efectivo el cambio de regla de los 8 segundos para desprenderse del balón una vez que lo tienen.

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En el Apertura 2025 fue de 8,8 segundos, mientras que con la nueva reglamentación pasó a 6,4 segundos en el Apertura 2026, lo que lo hace 27% más ágil.

Uruguay frente a otras ligas

Comparada con las 22 ligas principales ligas del mundo, la Liga AUF (46:28 de tiempo efectivo promedio) está en el puesto 21° del ranking de tiempo efectivo, solo por arriba de la Liga Primera de Chile (46:19).

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La que lidera el ranking es la Eredivisie de Países Bajos, con 58:16, 11:48 más que Uruguay, seguida por la Liga MX de México y la Bundesliga alemana.

En Sudamérica, Brasil y Argentina son las que tienen mejores números, con +8:22 minutos y +3:02 arriba de Uruguay, respectivamente.

Tras la ponencia, los datos fueron comentados en otra de las charlas, como también por el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, quien señaló que se buscar mejorar el tiempo de juego.

Otros datos: posesión y victorias

El informe también analizó la posesión de pelota en la Liga AUF, siendo Peñarol el equipo con mayor promedio de 57,8%, seguido por Liverpool y Boston River, mientras que Nacional fue 5°.

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¿Tener la pelota gana partidos? El 36,5% de las veces el equipo con más posesión gana, mientras que el 29,7% empata y pierde con más posesión el 33,8%.

“Tener la pelota no es decisivo: el equipo con mayor posesión gana solo uno de cada tres partidos. La diferencia con perder es mínima: 36,5% vs 33,8%”, dice el reporte.