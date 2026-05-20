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Marcelo Bielsa disertará en el primer AUF Summit 2026, donde todas las áreas del fútbol uruguayo se presentarán en sociedad este jueves

Los principales actores de la AUF disertarán sobre la gestión institucional y la metodología de alto rendimiento

20 de mayo de 2026 14:16 hs
El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

El 17 de mayo de 2023: Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay, e Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Foto: Inés Guimaraens

La Asociación Uruguaya de Fútbol realizará este jueves 21 de mayo su primer AUF Summit 2026, en el que todas las áreas del fútbol uruguayo se presentarán en sociedad, en una jornada que contará con el entrenador de la selección Marcelo Bielsa como gran destaque en el cierre de la actividad.

El evento se realizará desde horas del mediodía en el Antel Arena.

Según explicó la AUF al anunciar la primera edición de esta actividad, la misma está dirigida “a dialogar e intercambiar sobre los aspectos integrales del fútbol en general, el proceso de selecciones nacionales y sus metodologías utilizadas, la llegada reciente del Instituto AUF y otros puntos de interés bajo la coordinación y disertación de exponentes calificados, entre los que se destacan la presencia del director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso”.

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

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Alonso hará su exposición sobre las 17:15 y luego, a las 18:00, Bielsa será quien cierre la jornada.

El evento cuenta con el apoyo de FIFA y del programa CONMEBOL Evolución.

La actividad tendrá dos salas a disposición del público, en las que todas las partes del fútbol uruguayo, desde lo administrativo, hasta el detalle más preciso del juego en todas sus expresiones, tendrán la posibilidad ser presentadas en sociedad, destacó la AUF.

El programa del AUF Summit 2026:

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El programa del AUF Summit 2026

El programa del AUF Summit 2026

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