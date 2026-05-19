Marcelo Broli en Quedó Picando: "Me siento preparado para dirigir a la selección uruguaya"

El exentrenador de la selección uruguaya sub 20 Marcelo Broli , campeón del mundo en esa categoría con la celeste en 2023, aseguró que se siente "preparado" para dirigir a la selección mayor celeste en una entrevista con Quedó Picando , el programa deportivo del streaming de El Observador.

El técnico, que fue cesado del combinado sub 23 de Emiratos Árabes Unidos en enero, dijo que le gustaría dirigir a la mayor de Uruguay . "Todos los entrenadores que estamos dirigiendo soñamos con dirigir la selección uruguaya , eso ni que hablar", explicó, y agregó que cuando Marcelo Bielsa finalice su ciclo luego del Mundial 2026 –como ya confirmó Ignacio Alonso– la decisión del nuevo DT "será de quien tenga que elegir".

Tras ello, explicó que esta decisión y sus posibilidades dependerán del "perfil" que buscará la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) . Marcó que "si buscan un perfil como Bielsa, con un nombre de trayectoria", será "difícil" para él, pero si apuntan a un perfil como el de Luis de la Fuente en España o Lionel Scaloni en Argentina, ambos salidos de las juveniles de sus selecciones, tendrá más posibilidades.

Al DT le preguntaron si se siente "preparado" para dirigir a la selección y contestó que sí, y añadió que se ve como "un entrenador de selección". "Me costó serlo, porque entrenar un club y entrenar una selección es totalmente diferente. Pero después te adaptas , y obviamente hemos desarrollado un método de selección, de seguimiento de jugadores, de relevamiento de datos, y haber tenido la experiencia de tres años dirigiendo selección es un plus que tengo", expresó.

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"Lo que depende de mí es prepararme, seguir siendo un mejor entrenador para el día que si toca eso, estar preparado y demostrarlo, porque más allá de que yo me sienta preparado hay que competir", marcó el entrenador campeón del mundo.

El saludo que Broli recibió de Tabárez tras salir campeón del mundo y la amistad que formaron

Broli, que actualmente se encuentra de viaje en Europa para ver distintos partidos y conversar con entrenadores como Luis de la Fuente (al que no le preguntó por el partido entre Uruguay y España), rememoró el Mundial Sub 20 que ganó con la celeste en 2023, y destacó cuál fue el saludo que más lo marcó.

Tras contar que fue llamado por el entonces presidente de la República Luis Lacalle Pou, el técnico afirmó que luego de ganar el torneo se contactó con él Óscar Tabárez, el exentrenador de la selección uruguaya.

"Nos empezamos a comunicar después del Mundial. Yo no lo conocía y hemos desarrollado una amistad y un cariño a partir de eso", relató.

"La alegría fue inmensa y más allá de los mensajes, yo creo que me quedo con la cuando llegamos las imágenes de las caras de la gente cuando íbamos en el bus", agregó por otra parte el DT.

Repasá la entrevista completa de Marcelo Broli con Quedó Picando: