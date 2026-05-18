Aguada derrotó 96-83 a Nacional en la primera semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido se jugó en el Polideportivo del Gran Parque Central sin hinchas, ya que la parcialidad tricolor tiene cerradas las puertas de su cancha (cumplieron el tres de sus siete cotejos de castigo).
Nacional 83-96 Aguada:el aguatero ganó de visitante en el primer partido de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Con 21 puntos de Donald Sims, Aguada golpeó la mesa de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol ganándole de visitante a Nacional