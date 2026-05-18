Nacional 83-96 Aguada:el aguatero ganó de visitante en el primer partido de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Live Blog Post

Final del segundo cuarto: Aguada 57-46

Tras un primer cuarto muy parejo, Aguada fue muy superior en el segundo con un parcial de 30-21.

Taboada movió el plantel y el banco le trajo respuestas muy efectivas.

Gran ingreso de Fede Pereiras que frenó el goleo de Feldeine (13 puntos, máximo anotador del primer tiempo) y aportó 8 tantos.

Santos dominante: 12 anotaciones.