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Nacional 83-96 Aguada:el aguatero ganó de visitante en el primer partido de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Con 21 puntos de Donald Sims, Aguada golpeó la mesa de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol ganándole de visitante a Nacional

18 de mayo 2026 - 23:17hs
James Feldeine y Joaquín Osimani

James Feldeine y Joaquín Osimani

Foto: @LUB_Uy

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Aguada derrotó 96-83 a Nacional en la primera semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El partido se jugó en el Polideportivo del Gran Parque Central sin hinchas, ya que la parcialidad tricolor tiene cerradas las puertas de su cancha (cumplieron el tres de sus siete cotejos de castigo).

Donald Sims fue la figura del triunfo de Aguada, con 21 puntos.

El jueves, a la hora 21.15, se jugará el segundo punto en cancha de Aguada. El lunes volverán a verse las caras en el Parque.

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Los números del triunfo de Aguada

Sims fue el goleador con 21 puntos, Santos 15, Pereiras 14, Zuvich 13 y Santiso 10, entre los principales goleadores.

Nacional tuvo al goleador del partido, Feldeine, con 22 unidades.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

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Final del partido: Aguada 96-83

Gran triunfo de Aguada en el primer partido de las semifinales de la Liga. Venció de visitante por 13 puntos al campeón Nacional.

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Final del tercer cuarto: Aguada 77-66

Sigue 11 puntos arriba Aguada al cabo del tercer cuarto. Nacional no pudo descontar.

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Final del segundo cuarto: Aguada 57-46

Tras un primer cuarto muy parejo, Aguada fue muy superior en el segundo con un parcial de 30-21.

Taboada movió el plantel y el banco le trajo respuestas muy efectivas.

Gran ingreso de Fede Pereiras que frenó el goleo de Feldeine (13 puntos, máximo anotador del primer tiempo) y aportó 8 tantos.

Santos dominante: 12 anotaciones.

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Final del primer cuarto: Aguada 27-25

Con 5 puntos de Rodríguez y de Pereiras, Aguada le gana por un doble a Nacional al cabo del primer cuarto.

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Nacional sin Gianfranco Espíndola

En Nacional está lesionado y afuera del plantel Gianfranco Espíndola.

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Aguada sin Earl Clark y con Jordan Williams

El estadounidense Earl Clark se desgarró en cuartos de final contra Hebraica Macabi. Llegó en la madrugada como reemplazo Jordan Williams. Está en el banco. Jugó en la Liga en Hebraica Macabi.

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Comenzó el partido

Ya arrancó el primer punto de la serie semifinal. Es al mejor de cinco partidos. El dominicano Santos anota los primeros puntos del cotejo.

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La terna arbitral para Nacional vs Aguada

Andrés Bartel, Vivian García y Martín Rial serán los jueces del partido.

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El quinteto titular de Aguada

Leandro Taboada dispone para abrir en Aguada a Juan Santiso, Joaquín Osimani, Donald Sims, Joaquín Rodríguez y Luis Santos.

En el banco estarán para la rotación, Santiago Vidal, Federico Pereiras, Agustín Zuvich, Jordan Williams, Manuel Fernández, Agustín Gentile y Tomás Barragán.

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El quinteto titular de Nacional

Luciano Parodi, James Feldeine, Bernardo Barrera, Connor Zinaich y Ernesto Oglivie es el quinteto abridor de Álvaro Ponce en Nacional.

Quedan en el banco Patricio Prieto, Marcos Cabot, Pablo Gómez, Luis Pedro Imas, Agustín Méndez, Francisco Pereira y Juan Carbone.

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