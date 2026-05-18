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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 19 de mayo

El organismo prevé una jornada fría y estable en todo el país, con mínimas de hasta 0 °C y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras

18 de mayo de 2026 21:00 hs
Inumet pronosticó heladas en todo el territorio nacional

Inumet pronosticó heladas en todo el territorio nacional

M. Umpierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 19 de mayo una jornada marcada por el frío, las heladas y el aumento del viento en varias zonas del país.

Las temperaturas mínimas llegarán a los 0 °C en distintas regiones, mientras que en la costa se prevén rachas de hasta 50 km/h.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.

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Durante la mañana el cielo estará claro y se prevén heladas, con vientos del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo pasará de claro a algo nuboso y nuboso. Además, Inumet anticipa vientos del oeste y suroeste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

Este

Para el este del país se anuncian temperaturas entre 0 °C y 16 °C.

La mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de neblinas y heladas. En zonas costeras se prevén rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del oeste y suroeste de entre 20 y 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h sobre la costa.

Oeste

En el oeste, Inumet prevé una mínima de 1 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana estará acompañada de cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y heladas. Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche continuará el tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso y vientos del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h.

Norte

El norte del país tendrá temperaturas entre 0 °C y 17 °C.

Durante la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, acompañado de nieblas, neblinas y heladas. El viento será variable entre 0 y 10 km/h, rotando luego al oeste entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche persistirá el tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de menor intensidad.

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