Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 19 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 19 de mayo una jornada marcada por el frío, las heladas y el aumento del viento en varias zonas del país.

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Las temperaturas mínimas llegarán a los 0 °C en distintas regiones, mientras que en la costa se prevén rachas de hasta 50 km/h .

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C .

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Durante la mañana el cielo estará claro y se prevén heladas , con vientos del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo pasará de claro a algo nuboso y nuboso. Además, Inumet anticipa vientos del oeste y suroeste de entre 20 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.

Este

Para el este del país se anuncian temperaturas entre 0 °C y 16 °C.

La mañana tendrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de neblinas y heladas. En zonas costeras se prevén rachas de entre 40 y 50 km/h.

En la tarde y noche continuará el cielo algo nuboso a nuboso, con vientos del oeste y suroeste de entre 20 y 30 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h sobre la costa.

Oeste

En el oeste, Inumet prevé una mínima de 1 °C y una máxima de 17 °C.

La mañana estará acompañada de cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y heladas. Los vientos soplarán del noroeste al oeste entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche continuará el tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso y vientos del oeste y suroeste entre 10 y 30 km/h.

Norte

El norte del país tendrá temperaturas entre 0 °C y 17 °C.

Durante la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, acompañado de nieblas, neblinas y heladas. El viento será variable entre 0 y 10 km/h, rotando luego al oeste entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche persistirá el tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h, con períodos variables de menor intensidad.