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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 15 de mayo

La temperatura mínima en Montevideo y Área Metropolitana será de 4 °C y la máxima llegará a 17 °C, según Inumet

14 de mayo de 2026 21:00 hs
Inumet pronosticó heladas agrometeorológicas en todo el territorio nacional

Inumet pronosticó heladas agrometeorológicas en todo el territorio nacional

M. Umpierrez

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 15 de mayo una jornada fría durante la mañana, con probables heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas en distintas zonas del país.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2 °C y 4 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 17 °C y 19 °C dependiendo de la región.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana “clara y algo nubosa”, con probables heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas.

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La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima llegará a 17 °C.

Durante la tarde y noche continuará el tiempo “claro y algo nuboso”, con vientos variables de 0 a 10 km/h, afirmándose luego del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana “algo nubosa y nubosa”, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

La mínima será de 2 °C y la máxima de 17 °C.

Hacia la tarde y noche el cielo estará “claro y algo nuboso”, con períodos de nubosidad y neblinas.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana “clara y algo nubosa”, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas oscilarán entre 2 °C y 19 °C.

En la segunda mitad de la jornada el cielo pasará de “claro y algo nuboso” a nuboso.

Norte

En el norte del país también se esperan heladas agrometeorológicas durante la mañana, además de neblinas y bancos de niebla.

La temperatura mínima será de 2 °C y la máxima alcanzará los 19 °C.

Según Inumet, durante la tarde y noche el cielo estará “claro y algo nuboso”, con vientos del este y noreste entre 10 y 20 km/h.

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