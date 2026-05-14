Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 15 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 15 de mayo una jornada fría durante la mañana, con probables heladas agrometeorológicas , nieblas y neblinas en distintas zonas del país.

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Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 2 °C y 4 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 17 °C y 19 °C dependiendo de la región.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mañana “clara y algo nubosa”, con probables heladas agrometeorológicas y presencia de neblinas.

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La temperatura mínima será de 4 °C y la máxima llegará a 17 °C.

Durante la tarde y noche continuará el tiempo “claro y algo nuboso”, con vientos variables de 0 a 10 km/h, afirmándose luego del sector norte entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este del país se espera una mañana “algo nubosa y nubosa”, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

La mínima será de 2 °C y la máxima de 17 °C.

Hacia la tarde y noche el cielo estará “claro y algo nuboso”, con períodos de nubosidad y neblinas.

Oeste

Para el oeste, el organismo prevé una mañana “clara y algo nubosa”, con heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas oscilarán entre 2 °C y 19 °C.

En la segunda mitad de la jornada el cielo pasará de “claro y algo nuboso” a nuboso.

Norte

En el norte del país también se esperan heladas agrometeorológicas durante la mañana, además de neblinas y bancos de niebla.

La temperatura mínima será de 2 °C y la máxima alcanzará los 19 °C.

Según Inumet, durante la tarde y noche el cielo estará “claro y algo nuboso”, con vientos del este y noreste entre 10 y 20 km/h.