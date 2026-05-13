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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 14 de mayo

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 7 °C a 16 °C, según Inumet

13 de mayo de 2026 21:00 hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 14 de mayo una jornada fresca y con abundante nubosidad en gran parte del país, además de neblinas y bancos de niebla durante la mañana y la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 7 °C a 16 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del oeste y suroeste entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y noche, Inumet prevé cielo algo nuboso y nuboso, con algunos períodos de cielo claro y persistencia de neblinas. El viento continuará del suroeste entre 10 y 30 km/h, con momentos de intensidad variable.

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Este

El este del país tendrá mínimas de 4 °C y máximas de 17 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, aunque con algunos períodos de mejora parcial.

En zonas costeras se esperan rachas de viento de hasta 40 km/h. Para la tarde y noche, el organismo prevé probables chaparrones costeros, además de neblinas y bancos de niebla.

Oeste

En el oeste se esperan temperaturas entre 6 °C y 19 °C. La jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, alternando con períodos algo nubosos.

Durante la tarde y noche continuará el tiempo estable, con momentos de cielo parcialmente despejado y presencia de neblinas y bancos de niebla.

Norte

El norte del país tendrá mínimas de 6 °C y máximas de 19 °C. Inumet anunció una jornada con abundante nubosidad, períodos de mejora y presencia de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del sureste y este entre 10 y 20 km/h durante toda la jornada.

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