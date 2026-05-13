Alejandro Cappuccio vuelve al ruedo para tomar un hierro caliente: salvar a Cerro del descenso

Alejandro Cappuccio se convirtió este miércoles en el cuarto entrenador de Cerro de la temporada y tomará las riendas del club en la primera fecha del Torneo Intermedio.

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La derrota del domingo 4-0 contra Nacional , en el Gran Parque Central por la fecha 15 del Torneo Apertura, determinó la salida del entrenador Alejandro Apud .

Si bien Cerro comunicó que la salida fue de común acuerdo, Referí pudo saber que Apud fue despedido .

Así fue anunciado Cappuccio en las redes sociales del club:

Nacional recibió una nueva multa por cánticos agraviantes en el partido contra Cerro: mirá todo lo que lleva pagado el club en el año por la conducta de sus parciales

Tiraron una sopapa a la cancha, agredieron a la seguridad privada e hicieron suspender el partido: la barra de Cerro expuso al club a otra grave sanción

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Cerro terminó ultimo el Torneo Apertura con una campaña muy magra:

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Además, el villero está en zona de descenso donde necesita a alcanzar, como rivales más próximos a Danubio (a 5 puntos) y Cerro Largo (a 12). Bajan los tres últimos de la tabla del descenso.

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Cerro comenzó la temporada con Nelson Abeijón que tras perder un partido y empatar cuatro presentó renuncia.

En la sexta fecha asumió interinamente el cargo Álvaro Pintos, que perdió su único encuentro dirigido.

Luego llegó el Turco Apud que ganó los únicos dos partidos del Apertura y perdió los siete restantes.

Cerro fue el único equipo del Apertura que no llegó ni a diez goles en el certamen ya que solo marcó ocho.

Para Cappuccio esta oportunidad significa una vuelta al ruedo tras desvincularse de Wanderers en marzo de 2024.

El escribano y abogado pasó por las formativas de Wanderers, Juventud, Fénix y Peñarol hasta que tuvo su primera oportunidad en el fútbol grande en Rentistas, en Segunda División Profesional.

Lo ascendió en 2019, en playoffs (tercer ascenso) y en 2020 lo sacó campeón del Torneo Apertura, en el primer título del club en su historia en Primera División.

Posteriormente tuvo un breve ciclo al frente de Nacional, con 24 partidos en 2021, hasta ser cesado, cerró la temporada 2022 con Plaza Colonia y entre fines de 2023 y comienzos de 2024 estuvo al frente de Wanderers, sin volver a lograr el éxito deportivo en esas tres experiencias.

Cappuccio debutará este sábado a la hora 12.00 contra Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida.