La contundente opinión del Loco Abreu sobre el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, y su apoyo a Luis Suárez

El Loco Abreu , Sebastián Abreu, se encuentra en Buenos Aires y fue contundente en su opinión acerca del técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa: "No me gusta".

El exjugador celeste estuvo en el programa F90 de ESPN y realizó un análisis profundo de la situación de Uruguay.

Abreu reconoció la categoría del director técnico argentino, pero fue contundente a la hora de marcar muchas cuestiones que, a su criterio, deberían ser diferentes.

Sebastián "Loco" Abreu fue consultado acerca de Marcelo Bielsa y no tuvo reparos en ser muy contundente.

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"No me gusta", dijo El Loco. Y agregó: "Tiene que adaptarse a la cultura del fútbol de Uruguay. Los entrenadores tienen que saber a donde llegan, cómo es el día a día, la convivencia, los empleados".

"Nadie desconoce su nivel o su jerarquía, pero vos no podes venir a un lugar a imponer tu filosofía sin respetar la cultura de un país", expresó.

A su vez, Abreu indicó: "Muchas veces vamos por la metodología, los sistemas tácticos, pero no por la gestión. Uruguay generó un precedente de 15 años de mantener una línea de conducción humana, corporativa, donde era más importante el utilero que (Diego) Forlán. Eso generaba una energía y una conexión con el pueblo impresionante. Eso hay que cuidarlo".

"Los valores humanos están por encima del rendimiento futbolístico. Así nos fue bien. Se generó un sentido de pertenencia de querer defender a toda la gente que estaba en la selección, hasta el utilero. Eso ahora se perdió. La gente se fue yendo".

También habló acerca de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"No supieron como mantener esa línea de valores y respeto. Eso no tiene nada que ver con metodologías, es cultural. Querían dar un salto de calidad. El nombre lo es, pero faltó sentar bases de lo que es Uruguay y de los valores que se tienen que respetar. En esta etapa hubo aspectos que dejamos escapar a nivel Uruguay".

Por otra parte, el Loco Abreu apoyó a Luis Suárez.

En este diálogo con ESPN, Abreu también se refirió a aquellos dichos de su excompañero cuando brindó una conferencia de prensa muy molesto contra Marcelo Bielsa.

"Entendí su impotencia, no los momentos, pero sí la impotencia al ser referente y el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo", terminó Abreu.