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El Loco Abreu estará en Mundial 2026 como comentarista: "Vamos a estar disfrutando la Copa del Mundo desde otra faceta"; mirá para dónde trabajará

"Estoy agradecido por ese voto de confianza", comentó Sebastián Abreu ante la posibilidad de compartir con los periodistas del canal deportivo.

23 de abril de 2026 8:44 hs
Sebastián Abreu a nivel de campo de juego en el Mundial Qatar 2022
Sebastián Abreu a nivel de campo de juego en el Mundial Qatar 2022 Telemundo

El uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu, actual director técnico del club Tijuana del fútbol mexicano, anunció que desempeñará el papel de comentarista de televisión durante la Copa del Mundo 2026, que comenzará el 11 de junio.

Abreu, quien jugó los mundiales de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010 con la selección uruguaya, volverá a comentar el fútbol por televisión, algo que ya hizo como panelista en Fox Sports Chile y Telemundo Deportes. Además, en Canal 12 fue conductor del programa Trato Hecho.

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Sebastián Abreu y la Jabulani de Sudáfrica
Sebastián Abreu y la Jabulani de Sudáfrica

"Vamos a estar disfrutando la Copa del Mundo desde otra faceta. Vamos a estar con ESPN, me convocaron con esa linda banda, con ese lindo grupo", declaró Abreu el miércoles en rueda de prensa tras la victoria del Tijuana por 3-1 sobre el Pachuca, por la decimosexta jornada del torneo Clausura 2026.

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Mientras se celebra la Copa del Mundo en América del Norte, El Loco Abreu combinará la pretemporada de los Xoloitzcuintles del Tijuana con sus intervenciones con ESPN. "No voy a poder asistir a Estados Unidos o a Canadá", aclaró el entrenador de 49 años.

"Estoy agradecido por ese voto de confianza", comentó ante la posibilidad de compartir con los periodistas del canal deportivo.

Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana
Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana

Sebastián Abreu en Xolos de Tijuana

"A muchos les gustaría que les llamaran para poder estar en esa mesa de debate, y poder crecer y mejorar con todos esos monstruos a nivel nacional mexicano e internacional", añadió.

Quiere ir a Uruguay vs España

Abreu, poseedor del Récord Guinness por haber jugado en 32 clubes, espera el partido del Mundial que se jugará en Guadalajara el 26 de junio. "Seguramente me daré una escapadita para ver Uruguay-España", dijo.

El Tijuana de Abreu tendrá el sábado un partido que podría definir su clasificación a los cuartos de final de la liga mexicana, de visita contra el líder Guadalajara dirigido por el argentino Gabriel Milito.

AFP

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