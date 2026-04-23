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Lamine Yamal se pierde el final de temporada por lesión, pero Barcelona asegura que llegará al Mundial 2026 con España, que enfrentará a la selección uruguaya

Según informó el Barcelona, Yamal sufrió una "lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda" luego de anotar el gol de la victoria contra el Celta

23 de abril de 2026 9:28 hs
Lamine Yamal se retira lesionado tras su lesión ante el Celta

Lamine Yamal se retira lesionado tras su lesión ante el Celta

El Barcelona informó que Lamine Yamal se perderá el cierre de temporada con el club debido a la lesión que sufrió este miércoles ante el Celta de Vigo por LaLiga, pero marcó que el jugador llegará a tiempo para disputar el Mundial 2026 con España, que enfrentará a la selección uruguaya en la fase de grupos.

Según informó el club catalán en un comunicado, Yamal sufrió una "lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda" luego de anotar el gol de la victoria contra el Celta de penal, que le permitió al Culé mantener la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de seis fechas.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu. Fue sustituido por Roony Bardghji, y se retiró casi llorando y con la cabeza gacha cuando saludó a su técnico Hansi Flick, quien trató de consolarlo.

El puntero de LaLiga indicó que su futbolista estrella seguirá un "tratamiento conservador", por el que "se perderá lo que resta de la temporada".

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Sin embargo, luego marcó que está "previsto" que el joven delantero "esté disponible para la disputa del Mundial" de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio.

España comparte el Grupo H del torneo con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Jugará su primer partido el 15 de junio ante Cabo Verde, luego enfrentará a Arabia el 21, y definirá el 26 ante la celeste, en Guadalajara.

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